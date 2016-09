Erna etter olje-skandalen: – Har full tillit til Tord Lien

Lofoten-saken

- 29. august lanserte regjeringen 24. konsesjonsrunde. Dermed får oljeselskapene mulighet til å nominere (rangere de mest populære, red.anm.) områdene på norsk sokkel hvor de tror det er olje eller gass.

- Halvannen uke etter lanseringen ble det avdekket at oljeminister Tord Lien hadde åpnet havområdene utenfor Lofoten og Mørekysten for oljeselskapene. Dette var i strid med samarbeidsavtalen regjeringen har med KrF og Venstre.

- Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) forsvarte først at han hadde åpnet de kontroversielle områdene, fordi han ikke ville begrense selskapene muligheter til å undersøke havbunnen «unødvendig».

- Drøyt 24 timer etter at olje-åpningene ble oppdaget, måtte Lien snu. Da trakk han tilbake kart og sendte ut et brev til oljeselskapene med presisering om at disse områdene likevel var unntatt.

- VG avdekket tidligere denne uken at det fortsatt ligger et havområde utenfor Jæren som er omfattet av vernebestemmelsene, men som ikke er fjernet fra Liens kart. KrF og Venstre krevde fredag kveld at kartene umiddelbart trekkes tilbake. Det har Lien foreløpig ikke gjort.