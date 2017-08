Kunnskapsministerens spøk: «Vi tror på den ariske rases overherredømme»

Torbjørn Røe Isaksen spøkte med «hvit makt» under en bursdagsfeiring. Nå legger han seg paddeflat.

– Jeg beklager fordi det var idiotisk sagt. Noen fant det støtende, og det kan bidra til en bagatellisering av hatefulle og voldelige miljøer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til VG.

Det var foran 80 gjester, inkludert flere Høyre-politikere at ministeren fleipet om «hvit makt». Vitsingen falt ikke i smak hos alle som deltok i bursdagsfeiringen til tidligere statssekretær Fredrik Wang Gierløff 5. august, skriver ABC Nyheter.

I en quiz under feiringen foreslo Røe Isaksen å bruke lagnavnet «Hvit makt». Lagnavnet spilte på at ministerens lag hadde fått utdelt hvite armbånd. Han fortalte senere ironisk at dette var «fordi vi tror på den ariske rases overherredømme».

Kunnskapsministeren har også skrevet et innlegg på Facebook, der han beklager vitsingen på det sterkeste:

«Kort oppsummert: Unnskyld. Det var idiotisk sagt og jeg er veldig lei meg. Det reflekterer ikke hva jeg står for som menneske og politiker. Jeg har siden ungdomstiden i politikken kjempet mot disse kreftene. Det vil jeg fortsette med.», skriver han.

Tror ikke på arisk rases overherredømme

– Jeg vil anta at du ikke vil oppmuntre til rasistisk vitsing i skolen. Er det ekstra dumt at du går foran som et dårlig forbilde?

– Ja, det er ekstra viktig at jeg tar ansvar for mine handlinger og unnskylder meg. Vi jobber mye mot rasisme og fremmedfrykt i skolen. Dette var jo en dårlig og dum spøk om rasistiske miljøer. Men det er likevel alvorlig, fordi dette er hatefulle og aktive miljøer. Jeg vil unnskylde meg ekstra overfor alle som utsettes for slike holdninger, sier Isaksen til VG.

– For du tror ikke på den ariske rases overherredømme?

– Nei. Jeg tror ikke det var noen der som ikke forsto at det var ironisk ment, men det var like fullt en dårlig spøk. Dette var en privat og lukket bursdag. Men jeg er i praksis statsråd 24 timer i døgnet. Jeg skal tenke ekstra grundig gjennom hva jeg sier, og hvordan det blir oppfattet. Det gjorde jeg åpenbart ikke her.

– Blir det en form for krenkelseshysteri å reagere sterkt på slike åpenbart ironiske replikker?

– Nei, jeg synes ikke det. Det er noen uker siden det marsjerte nynazister gjennom gatene i Kristiansand. Særlig fra en statsråd bør man forvente at man ikke kommer med tankeløse vitser om de miljøene.

Avviser snikskryt

– Hvis du først skulle gå for et støtende lagnavn, hvorfor ikke gå for et Quisling-basert ordspill?

– Jeg tror ikke det hadde vært et godt alternativ heller. Alle vet at quiznavn ofte er tullete, men dette var over streken. Særlig fordi jeg ikke ryddet opp umiddelbart, men forsøkte å være ironisk nok en gang, sier ministeren til VG.

Til ABC Nyheter sier Isaksen at han angrer.

– Da vi vant quizen, burde jeg ha benyttet anledningen til å gjøre det helt klart. Det gjorde jeg dessverre ikke, sier han til nettstedet.

– Jeg ser du benytter anledningen til å snikskryte over at dere vant quizen i ABC Nyheters sak. Var det en overlegen seier?

– Det er ikke snikskryt. De spurte om hva som skjedde. Grunnen til at vi ble kalt opp på scenen var fordi vi vant quizen. Det var en ren faktaopplysning, sier han.