Tora Bakke Håndlykken (34) er VGs nye nyhetsredaktør

Hun startet karrieren som værreporter en sommer for mange år siden. I dag ble Tora Bakke Håndlykken presentert som VGs splitter nye nyhetsredaktør.

– Det føles rett stort, rett og slett. Jeg føler på ydmykhet for oppgaven, og gleder meg til å ta fatt, sier Håndlykken.

Sjefredaktør Gard Steiro presenterte henne som VGs nye nyhetsredaktør på et allmøte i VG-redaksjonen onsdag ettermiddag, til stor jubel fra de mange ansatte som hadde møtt opp.

– Skal vinne nyhetskrigen

Det var en rekke kandidater med i kampen om den gjeve stillingen, men valget falt på Håndlykken, som har viet store deler av sin journalistiske karriere som reporter og leder i VG. Steiro beskriver henne som svært sterk journalistisk, med et stort talent for lederskap.

Selv er 34-åringen for tiden ute i svangerskapspermisjon, men hun skal bruke tiden godt til å forberede seg for oppgaven.

–Det viktigste er å sikre at vi går inn i en fremtid, en krevende fremtid, der vi hver eneste dag kjemper for at VG skal vinne nyhetskrigen, sier hun.

PRISVINNER: I 2009 ble Tora Bakke Håndlykken sammen med VG-reporterne Lars Håkon Grønning og Anders Soth Knudsen, tildelt Skup-diplom. Foto: Gisle Oddstad , VG

Mange meritter

34-åringen fra Skien har vært leder for nyhetsavdelingen i VG siden 2015, og i fjor ble Håndlykken kåret til årets medietalent.

Av juryen ble hun betegnet som et ledertalent av de sjeldne. Hun beskrives som en inkluderende, journalistisk dyktig og ambisiøs leder, som har lagt vekt på å bygge et lag og på å dyrke samhørighet.

Hun har også tidligere blitt tildelt Skup-diplom, en av de de høyeste utmerkelsene journalister i Norge kan få.

Selv tror Håndlykken at hennes store engasjement for nyheter vil utprege seg.

– Jeg er et nyhetshode, rett og slett. Og jeg gleder meg til å jobbe med ekstremt mange flinke mennesker som jeg vet er her. Det blir veldig spennenede.