Tone Damli og samboeren rev Bærum-villa ulovlig – kan få 400.000 i gebyr

Tone Damli og samboer Markus Foss rev en 100 år gammel villa i Bærum uten tillatelse. Det kan koste kjendisparet dyrt.

Bærum kommune vil gi 200.000 kroner i gebyr for selve rivingen av den nesten 100 år gamle villaen, samt kreve ytterligere 200.000 kroner fordi avfallet etter rivingen kan ha vært til skade for miljøet, skriver Budstikka.

Avisen refererer til et forhåndsvarsel som bygningssjefen i Bærum kommune har sendt til Kopperud Bygg Invest AS, som hadde oppdraget med å rive millionvillaen.

«Reell fare for helseskade»

Her vises det til at det har vært en betydelig avfallsmengde etter rivingen, og at det er snakk om miljøskadelige byggmaterialer.

«Den ulovlige rivingen av bygningen har dermed medført reell fare for alvorlig uopprettelig skade, og reell fare for helseskade og/eller skade for miljøet. I og med at avfallet fra rivingen er på avveie, er faren for alvorlig skade uopprettelig», heter det i varselet som Budstikka refererer.

Det var i 2015 at Tone Damli og samboeren Markus Foss kjøpte «Villa Solum» på Blommenholm i Bærum. Villaen på to etasjer er på rundt 260 kvadratmeter og har til sammen fire soverom, to kjøkkener og to stuer. Prisantydningen var på 8,4 millioner, men etter hva VG erfarer ble boligen solgt én million over takst.

Tidligere i år ble villaen jevnet med jorden. Det til tross for at riving ble frarådet på det sterkeste av kulturvernansvarlige i Bærum kommune. Paret hadde heller ikke søkt om tillatelse til å rive bygget, noe som påpekes i forhåndsvarslet:

«Det er åpenbart at de kjente til at det var ulovlig å rive bygningen», skriver saksbehandleren.

Kritiske naboer

VG har tidligere omtalt at naboer på Blommenholm har vært svært kritiske til rivingen av «Villa Solum».

«Kan det være mulig at Bærum kommune gir tillatelse til dette? Dette er en bolig som etter vårt syn bør bevares som et vakkert eksempel på de gamle villaene i et område med stor historisk og kulturell verdi», skrev naboer i et brev som ble sendt Bærum kommune i 2015 etter at det ble kjent at paret hadde planer om å rive villaen.

I et svar fra Tore Kopperud i Kopperud Bygg Invest AS argumenterer han for at avgrensningen mellom rivning og total ombygging ikke var entydig i byggetillatelsen kommunen ga i november i fjor.

«Under kartleggingen av bygningens tilstand, ble det avdekket at hovedkonstruksjoner var i svært dårlig forfatning. Sikkerhetsmessige årsaker var derved medviskrende til behov for riving», skriver han i svaret ifølge Budstikka.

Kopperud Bygg Invest AS mener det ikke er grunn for å ilegge gebyr, da alle bestemmelser ble ivaretatt under rivingen av villaen.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få tak Tone Damlis manager David Eriksen.