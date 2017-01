Tolv personer fikk øyeskader nyttårsaften - fire alvorlige

En person har fått fjernet øyet og en annen fikk hull i begge øynene etter fyrverkeriet nyttårsaften.

På landsbasis fikk tolv personer øyeskader av nyttårsfyrverkeri.

– Fire av de tolv er alvorlig skadet. De åtte andre har øyeskader som er moderat alvorlig. Ingen av de som er skadet rapporterer å ha brukt vernebriller da ulykken skjedde, sier overlege Nils Bull ved Øyeavdelingen på Haukeland universitetssykehus på sykehuset hjemmesider.

Øyeskader på landsbasis: 2015/16: 17 skader –6 alvorlige og 11 moderat alvorlige 2014/15: 13 skader - 4 alvorlige og 9 moderat alvorlige

2013/14: 15 skader – 7 alvorlige og 8 moderat alvorlige 2012/13: 17 skader - 5 alvorlige og 12 moderat alvorlige 2011/12: 16 skader – 4 alvorlige og 12 moderat alvorlige 2010/11: 17 skader - 6 alvorlige og 11 moderat alvorlige 2009/10: 10 skader - 3 alvorlige og 7 moderat alvorlige 2008/09: 10 skader - 5 alvorlige og 5 moderat alvorlige 2007/08: 21 skader - 6 alvorlige og 15 moderat alvorlige 2006/07: 20 skader - 3 alvorlige og 17 moderat alvorlige 2005/06: 28 skader – 6 alvorlige og 22 moderat alvorlige Definisjoner på skadetypen: Alvorlig øyeskade: Er forventet å gi betydelig synsreduksjon. Moderat alvorlig øyeskade: Kraftig akutt skade, men er ikke forventet å gi betydelig synsreduksjon. Hvor mange som fikk lettere øyeskader vet man ikke, for det føres det ikke statistikk over. Kilde: Haukeland universitetssykehus

Bull fører hvert år statistikk over antall øyeskader som følge av fyrverkeri landet rundt.

– Tre av de fire alvorlige øyeskadene og seks av de moderat alvorlige skjedde etter bruk av effektbatteri. En har fått øyet fjernet. Ved en av de alvorlige skadene ble det hull i begge øynene, sier Bull.

SE VIDEO: Filmet fyrverkeri med dronekamera

For et par år siden skrev VG at rakettforbudet ikke har hjulpet mot de alvorligste skadene, selv om det totale antall skader har gått ned (se faktaboks).

Nyttårsaften 2008/2009 var den første etter forbudet mot raketter med styrepinner. Det året og året etter var det færre skader totalt, men på samme nivå som årene før når det gjelder de mest alvorlige øyeskadene.

Siden forbudet har stadig flere kommuner begynt å skyte opp eget fyrverkeri, slik at privatpersoner kan slippe å gjøre det selv.

En 16 år gammel gutt ble sendt til sykehus etter en fyrverkeriulykke i Steinkjer, skriver Adresseavisen.

Gutten hadde et kutt over nesen og røde øyne, men det er ikke påvist øyeskade, ifølge politiet.

Kommuner tar større ansvar



En gjennomgang VG gjorde tidligere i uken, viser at landets fem største byer bruker tilsammen over to millioner kroner på eget fyrverkeri.

Kommunene forsvarer pengebruken blant annet med at øyeskader koster langt mer enn dette.

BRUK BESKYTTELSE: Overlege Nils Bull ser hvor mange som mister synet av fyrverkeri hvert eneste år. Han tok i mot en alvorlig skadet pasient senest i natt. Foto: , Hallgeir Vågenes, VG

Ifølge en undersøkelse analysebyrået YouGov har gjort for forsikringsselskapet If, svarer en av to nordmenn at de har opplevd fyrverkeri ute av kontroll, skriver forsikringsselskapet i en pressemelding.

55 prosent svarer at fellesfyrverkeri er et flott tiltak og at de derfor dropper å ta med eget fyrverkeri.

23 prosent mener imidlertid at fellesfyrverkeri er et flott tiltak, men at de uansett fyrer opp eget.