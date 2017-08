Tollerne tar rekordmye smuglerfisk

LOFOTEN (VG) Aldri tidligere har tollerne beslaglagt mer fisk fra turister. – Ingenting gjør meg mer ille berørt, sier utleieren Jimmy Andersson.

Første halvår i år beslagla norske tollere seks tonn fisk, den største mengden i løpet av seks måneder noensinne, melder Tolletaten.

– Ingenting gjør meg mer ille berørt enn at noen er stoppet i tollen med flere hundre kilo fisk. På et tidspunkt har du som utleier akseptert smuglingen hvis noen blir stoppet med så mye, sier Jimmy Andersson i Nordic Sea Angling.

Det svenske selskapet en stor aktør i Lofoten og omsetter årlig for rundt 25 millioner kroner. Andersson er bekymret for bransjens rykte.

– Jeg opplever at det kommer flere useriøse aktører. En del fra Øst-Europa kjøper opp fiskebruk, boenheter og driver utleie av båter uten registrert firma. For meg er det helt uforståelig at dette aksepteres, sier Andersson til VG.

STORFANGST: 27. april ble det tatt 311 kilo fiskefilet på Kivilompolo tollstasjon i Finnmark. Foto: Tolletaten

Sandberg vil ta kjeltringene

Tollerne i Nord-Norge beslagla 3,6 tonn smuglerfisk fram til starten av august. Gjennomsnittlig vekt på beslagene var på rundt 100 kilo. Det største enkeltbeslaget kom i Finnmark og var på 311 kilo fiskefilet.

7. august var totalbeslaget for hele Norge oppe i 9,8 tonn med fiskefilet, noe som tilsvarer rundt 40 tonn helfisk, ifølge kontrollsjef Tom Olsen i tollregion Nord-Norge

– Svært få spiser så mye fisk selv, sier regiondirektør Atle Joakimsen.

Ifølge ham legger noen smuglere fisken på is i isopor-bokser i bilen. Andre bruker større biler med eget fryserom. Tidligere var tyskere i overtall, mens de som blir tatt nå er mer jevnt fordelt mellom mellomeuropeere og noen russere.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) er bekymret for økningen. Han skriver i en epost til VG at han nå vil ta steg for å luke ut «kjeltringene».

– Det betyr at jeg vil se både på muligheten for å øke gebyrer og reaksjoner for dem som bryter reglene, økt kontroll på grensen og økt kontroll langs kysten der denne miljøkriminaliteten foregår, skriver Sandberg.

MINISTER: Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) går til kamp mot useriøse turistfiske-virksomheter. Foto: Tore Kristiansen , VG

Nye regler fra nyttår

I dag kan turistene ta med seg en troféfisk i tillegg til en generell kvote på 15 kilo. Etter nyttår kan turister ta med seg 20 kilo fisk dersom de har fisket ved en registrert turistfiske-bedrift, mens andre kan ta med seg 10 kilo.

Den nye forskriften gir mulighet til å ilegge bedrifter tvangsmulkt eller gebyrer. Sandberg mener at registrering av virksomheter og hvor mye fisk gjestene tar ut, vil stimulere mer ordnede former og gjøre det lettere å gjennomføre kontroller.

Han understreker at staten vil være fleksible i starten for å gi bedriftene tid til å tilpasse seg.

For de store bedriftene i Lofoten er kampen mot useriøse konkurrenter uansett viktig. Nordic Sea Angling ville helst sett at det kom enda strengere regler.

– Tidligere har myndighetene vært for slappe. Nå bøtelegges turistene som stoppes i tollen, men vi som leier ut burde også bøtelegges. Det burde et krav å ha kontroll på gjestene sine. For dem som er seriøse er det ikke et problem, sier Andersson.