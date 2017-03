Tollere har beslaglagt sexdukker fremstilt som barn

GARDERMOEN (VG) I flere måneder har tollvesenet avdekket tilfeller hvor nordmenn bestiller sexdukker som ser ut som barn.

– Tolletaten har siden høsten 2016 avdekket en ny trend hvor norske borgere bestiller og importerer sexdukker fremstilt som svært naturtro barn. Tolletaten har avdekket at mottakerne av disse sexdukkene, fremstilt som barn, er bosatt i flere ulike politidistrikter, skriver Kripos i en pressemelding.

Den første dukken ble stoppet i oktober. Siden da har 21 dukker blitt beslaglagt.

«Kripos vurderer at det å bestille sexdukker utformet som et barn er en indikasjon på at de som bestiller dukkene har en seksuell tiltrekning til barn. Videre så er dukkene svært virkelighetsnære, og det er mulig at seksuell omgang med dukkene kan bryte ned barrierer mot å begå overgrep mot barn,» heter det i pressemeldingen.

Noen av de som har mottatt dukkene er tidligere dømt for seksuallovbrudd, mens andre har kontakt med barn gjennom jobb eller familie.

– Jeg kjenner at jeg reagerer voldsomt når jeg ser dette. Jeg blir kvalm, rett og slett sier Jørn Ferner Bergersen, fungerende avdelingsdirektør i Tolletatens etterretningssenter til VG da vi møter ham fredag morgen.

Noen av dukkene har hatt barneklær på seg, og pakkene skal ha inneholdt diverse renseutstyr.

Politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, Erik Rand, sier til NRK at de har fire saker til behandling. Én person er varetektsfengslet i to uker, mistenkt for oppbevaring av overgrepsmateriale. Ifølge hans forsvarer Jørgen Berner Torstensen, erkjenner mannen ikke straffskyld.