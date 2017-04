Tollere er bekymret for lav bemanning i påsken

Mindre penger og store omstillinger i Tolletaten fører til kritisk lav bemanning på norske grensekontroller i påsken, mener tollere.

– Budsjettkutt, store endringer og effektiviseringstiltak fører til at Tolletaten ikke har råd til å lønne de ansatte på helligdager. Det sier Karin Schaug, nestleder i Norsk tollerforbund. Fagforbundet organiserer rundt 80 prosent av de ansatte i Tolletaten.

KRITISK: Karin Schaug i Norsk tollerforbund mener det er for lite penger og for dårlig bemanning på grensekontrollene. Foto: privat

De har gjort en kartlegging av alle landets tollregioner, og flere av dem er bekymret.

– Tilbakemeldingen fra flere er at budsjettkutt fører til at det ikke er penger til å lønne tjenestemenn på røde dager. Da må de få fri, og dette skaper mye frustrasjon blant våre folk, sier Schaug.

Les også: Toll- og avgiftsetaten har blitt Tolletaten

Lokal tillitsvalgt i Oslo, Nina Monsrud, er en av dem som mener situasjonen er urovekkende.

– Som tolltjenestemann blir jeg fryktelig trist. Vi har et ønske om å stå på grensa og hindre ulovlig innførsel av varer og tjenester, og det får vi ikke gjort fordi det ikke er penger til å ha oss på jobb på helligdager, sier Monsrud.

Hun jobber selv på Gardermoen og tror konsekvensene på sikt vil bli store, og mener problemet allerede går utover beslagstatistikken.

– Man vil alltid møte en toller på flyplassen i Oslo, men dette vil gå utover spaning og alt som genererer de beslagene vi har.

Les også: Politiet advarte mot falske tollbetjenter - var ekte

Også lokal tillitsvalgt i region Midt-Norge, Paul Andreas Kaald, har fått flere henvendelser fra bekymrede ansatte som mener at bemanningen er for lav i påsken.

– Det er ikke sånn at smuglere og kriminelle nettverk dropper å krysse grensa fordi det er helligdag, sier han.

Kostbart



Avdelingsdirektør i Tolldirektoratet, Øyvind Hafsøe kjenner seg ikke igjen i situasjonen de ansatte beskriver.

– Utgangspunktet for all vår kontroll er risikobasert, og disse vurderingene blir foretatt av hver enkelt region. Hvis risikoen er lav har man anledning til å justere på bemanningen i forhold til det, sier Hafsøe.

Les også: Stoppet verdisending med 11 millioner kroner

Han sier at han ikke kjenner til tilfeller hvor ansatte blir sendt hjem fra jobb i situasjoner der risikovurderingen tilsier at man bør være tilstede.

KOSTBART: Stina Smedsrud, regiondirektør i Tollregion Oslo og Akershus, sier bemanningen er forsvarlig, men at det er kostbart å ha folk på jobb på helligdager. Foto: Bård Gudim/Tolletaten

Stina Smedsrud, regiondirektør i Tollregion Oslo og Akershus, mener bemanningen er forsvarlig i forhold til de risikovurderingene de har tatt. Hun innrømmer likevel at budsjettet spiller en viktig rolle.

– Det er svært kostbart å ha medarbeidere på jobb i påsken, og vi er nødt til å snu hver stein og gjøre vurderinger for hva vi har mulighet til å gjøre for å få budsjettet til å gå rundt, sier Smedsrud.

Hun sier at hun merker at de ansatte ser på dette som et problem, og at hun har forståelse for dette.

Les også: «Olivenolje» var flytende testosteron

– Går utover narkotikakontrollen

Schaug i Tollerforbundet mener lav bemanning er et problem som gjelder i hele landet.

– Tilstedeværelsen ved grensekontrollen har vært betraktelig dårligere i påsken enn den burde ha vært, sier Schaug. Hun legger til at det er narkotikakontrollen som er verst rammet.

Les også: Elleve av tolv tolltopper er menn

– Det er folk på jobb i rødsoner som for eksempel på Oslo Lufthavn Gardermoen, men i narkotikakontrollen får mange fri. Noen steder i landet er disse postene mer eller mindre ubemannet, sier hun.

Hafsøe i Tolldirektoratet sier at han av naturlige årsaker ikke kan uttale seg om bemanningen på de ulike grensekontrollene.

– Det ligger i enhver kontrolletats natur å ønske seg mer penger slik at man kan levere bedre tjenester og kontroll. Slik er det også for oss, men vi forholder oss til de budsjettene vi har, og prioriterer innenfor disse slik at vi leverer best mulige tjenester for samfunnet, sier Hafsøe.