Tog krasjet med gravemaskin i Lillehammer

Et vitne forteller at føreren hoppet ut av gravemaskinen sekunder før det voldsomme sammenstøtet.

– Vi fikk melding 05.39 om at sydgående tog fra Lillehammer har kjørt inn i en gravemaskin, cirka fire kilometer sør for Lillehammer lørdag morgen, sier operasjonsleder Hallgrim Ous i Innlandet politidistrikt, til VG.

– Det er ingen skader på gravemaskinfører, de som jobbet på toget eller de fire passasjerene om bord.

Auda! Tog kjørte fra begge konduktørene

Trafikken i sydgående spor blir trolig forsinket i flere timer som en følge av ulykken. Havarikommisjonen er tilkalt for å undersøke ulykkesstedet.

Et vitne VG har snakket med forteller at gravemaskinføreren hoppet ut rett før sammenstøtet. Bilder fra stedet viser at toget har knust deler av førerhuset på gravemaskinen.

– Det smalt godt, sier vitnet.

Livsfarlig: Her endte nordmennenes ville GPS-tur

Ifølge operasjonsleder Ous skulle gravemaskinføreren utføre vedlikehold på stedet, men beskjeden om at sporet var stengt var trolig ikke kommunisert godt nok.

– I slike saker dreier det seg som regel om menneskelig svikt.

Togkaos: Denne moskusen er tøffere enn toget