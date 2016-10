Tog kjørte videre med mor – fireåring sto igjen på perrongen

Trengsel gjorde at flere passasjerer ikke kom seg av toget på Egersund stasjon søndag kveld. En av dem var en mor som ble med videre, mens fireåringen sto på perrongen.

Det forsinkede toget kjørte videre etter et kort stopp, men fem-seks av dem som skulle til Egersund kom seg ikke av.

Toget kjørte videre tross protester fra moren til fireåringen som sto igjen utenfor toget, skriver Stavanger Aftenblad.

På Brusand, et drøyt kvarter fra Egersund, kom moren og de andre passasjerene seg av og fikk tatt et lokaltog tilbake. I mellomtiden hadde moren fått tak i slektninger som kom seg til Egersund og tok seg av fireåringen.

Pressevakt Liv Eggebø i NSB sier selskapet ikke ønsker seg slike hendelser og beklager det som skjedde.

På grunn av mye folk på perrongen, så ikke konduktørene at fireåringen sto alene og oppfattet ikke at moren hadde gått inn igjen etter bagasjen. Da personalet ble klar over hva som hadde skjedd, ble politiet kontaktet, sier Eggebø.

En voksen på toget tog seg av barnet fram til en onkel kom og ventet til moren var tilbake i Egersund.

– Vi beklager det inntrufne. Samtidig vil vi anbefale passasjerer som vet at de må tilbake på toget for å hente resten av bagasjen, om å informere konduktørene om dette, sier Eggebø.