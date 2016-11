Tøyenungdom er besøkshjelp for eldre: – Når de kommer hit blir de omsorgspersoner

Vafler, Ludo og historier om krigen skaper bånd mellom den unge og den eldre generasjonen på Tøyen.

– Er det noen som trenger å handle noe, spør Tahar El Montaser.

Han henvender seg til en gjeng som sitter og drikker ettermiddagskaffe på Kampen omsorgssenter. Reidar Solli (83) strekker ut en femtilapp og sier at han gjerne vil ha fire lottokuponger.

Abdi Ahmed (14) og Batuhan Berber (14) tar imot pengene og går til butikken. De er to av femten ungdommer som har fått jobb via Ungdomsverkstedet, hvor arbeidsoppgavene består av alt fra plukking av søppel på gaten og maling av kommunale bygg til besøk på eldresenter.

70 ungdommer søkte om å få være med, men kun 15 fikk plass av kapasitetshensyn.

Ludo er en av flere aktiviter som blir avholdt mens ungdomsverkstedet er på Kampen Omsorg +. Her spiller Nur Ahmed (15) Salwa Tahliou (15) , Reidar Solli (83), og Else Norén (93)

På Kampen tilbringer ungdommene tid med de eldre - de prater, spiller Ludo og spiser småkaker.

14 år gamle Batuhan Berbi og Abdi Ahmed lytter interessert om hvordan det var under krigen. De eldre deler gjerne sine erfaringer.

– Det er så hyggelig når de unge kommer på besøk , sier Reidar Solli

– Noen av ungdommene spiller en veldig tøff rolle til vanlig. Når de kommer hit blir de omsorgspersoner som viser stor respekt for de eldre, sier Muhammed Elfstrøm, arbeidsleder i Ungdomsverkstedet.

Lei av å bli satt i bås

I oktober uttrykte politimester Hans Sverre Sjøvold bekymring over utviklingen i Oslo-bydelene Tøyen og Grønland.

– Vi ser at det nå er en del ungdom, særlig unge gutter, som er rotløse og som ikke finner sin plass i samfunnet. Og som tyr til kriminalitet, dessverre, sa Sjøvold til VG da.

Muhammed Elfstrøm (28) og Tahar El Montaser (20) tar med ungdommene ut på arbeidsoppdrag hver mandag og onsdag. Batuhan Berber, Abdi Ahmed (14) , Nur Ahmed (15), Salwa Talhihoui (15) er fire av 15 som har fått plass på Ungdomsverkstedet.

Det inntrykket vil El Montaser tilbakevise.



– Ungdommen må ikke bli sett på som en problemstilling, men som ressurssterke mennesker. De er den kommende generasjonen som skal ta vare på de eldre i fremtiden, sier El Montaser.

– Vi alle en del av et felleskap, derfor blir det dumt å peke på en del av dette fellesskapet som et problem. Ungdom som faller utenfor er et resultat av det vi ikke får til som samfunn.

– Ungdomsverkstedets ambisjoner er å gi ungdommene nye mestringsmuligheter, en positiv opplevelse av praktisk arbeid, sosialt samvær, og mulighet til å tjene egne penger, sier teamleder Lars Høgmo.

Før de setter igang med arbeidet , planlegger Ungdomsverkstedet hvordan de skal gjennomføre aktivitetene best mulig.

Leder i Kampen Omsorg+, Marit Müller Nilssen, forteller at de har et veldig godt samarbeid med Muhammed Elfstrøm og resten av ungdomsverkstedet.

Ungdomsverkstedet er et av flere tiltak i Bydel Gamle Oslo.

Rektor Halvor Holm: –Vi leter etter det gode og positive i hver enkelt, og dyrker dette. Når vi ser gode handlinger må de løftes frem.

På Jordal ungdomsskole har samarbeid med flere etater i bydelen forbedret miljøet på skolen.

Rektor Halvor Holm mener det ikke hjelper å generalisere barn og unge dersom man vil bekjempe ungdomskriminalitet:

– Det er ingen som er bare slemme eller bare snille. Hver elev må bli sett som et helhetlig individ. De som iblant gjør dumme valg, erkjenner det som regel når de blir konfrontert på en ålreit måte. Derfor er det viktig å møte eleven og veilede vedkommende i riktig retning, sier han.

Mindre barne- og ungdomskriminalitet

Også Børge Erland, leder i Uteseksjonen i Oslo kommune, er opptatt av at de unge i området ikke skal generaliseres som en enkelt gruppe.

– Vi er enige med politimesteren i at vi har utfordringer knyttet til enkelte barn og unge vi treffer, men problemene er komplekse og det er viktig å ikke generalisere ungdom på Tøyen og Grønland.

Erland påpeker at barne- og ungdomsskriminaliteten har gått ned, til tross for at det har blitt flere ungdommer i Oslo.