Tørr høst gir utslag: Strømprisen for vinteren har økt over 40 prosent

Det kalde og flotte høstværet har en bakside: Det fylles mindre vann i kraftmagasinene våre. Nå frykter kraftmarkedet at vi skal få en kald og tørr vinter – og dermed har kraftprisen økt med over 40 prosent.

– Foreløpig har vi bra med vann i magasinene våre i Sør-Norge. Men i Midt-Norge er

Avhengig av regn og snø Norge baserer sin kraftforsyning både til industri og husholdninger på vannkraft: Regn og snø som faller, samles i enorme kraftdemninger oppe i fjellene, og dette omdannes så til billig og ren elektrisk energi i store kraftanlegg. Vanndemningene har som regel mest vann utpå høsten, og tappes så ut over vinteren, inntil snøsmeltingen om våren igjen fyller dem opp igjen. Dette systemet har en åpenbar svakhet: Det er avhengig av at det faller nok vann - og snø.

det mindre, og det samme i Nord-Norge. Og ikke minst er det lite vann i vannmagasinene i Sverige, sier strømprisekspert John Brottemsmo.

Les også: Skyfritt Norge sett fra satellitt

Vann er kraftreserve



Han arbeider som kraftanalytiker i kraftmegler-selskapet Bergen Energi, som handler strømavtaler – gjerne flerårige – for store kunder i næringslivet.

Kraftbørsene i Norden og i Europa følger utviklingen fra time til time – og prisene spretter opp og ned i takt med værprognoser og nedbørstall.

Prisstigningen i høst startet midt i september, forklarer Brottemsmo.

Les også: Utenlandskabler kan gi strømsjokk

Vinterprisen rett til værs



14. september kostet strøm for levering de tre første månedene i 2017 knappe 24 øre

TØRT, TØRRERE TØRREST: Slik ser nedbørsprognosene ut ti dager fram i tid, tørt over hele landet, bare litt nedbør på Sørlandet, og ørlite i nord. Ill: StormGeo

per kilowattime – dette er en nettopris før moms, strømavgift og nettleie. Denne grunnprisen var tirsdag denne uken steget til nesten 35 øre – en økning på nesten 46 prosent.

Les også: Mener strømkunder blir lurt

– I tillegg til tørken vi har hatt i Skandinavia, har deler av Vest-Europa i høst opplevd en hetebølge, og dette har krevd mye strøm til kjøle- og airconditionanlegg. Det er altså varmen og ikke kulden som har krevd kraften her, forklarer han.

Frykten råder



– Vi har flere signaler som peker i retning av at vinteren kan bli kald og kjølig, og dermed kreve mye strøm og gi høye priser. Men dette er løse prognoser og antagelser – vi kan oppleve et varig værskifte i november eller desember som vil gi regn og mildvær hele vinteren slik vi er vant til. Men foreløpig råder frykten og dermed har strømprisene gått rett til værs, sier Brottemsmo.

Kan få rekordtørr oktober



Kraftmeteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo kan ikke roe nervene hos

KNUSKTØRR HØST: Bergen har satt ny oktoberrekord i antall regnfrie dager - og landet kan få en rekordtørr måned, sier meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

krafthandlerne:

– Det har vært tørt nå i hele oktober, og det ser ut til å bli nesten like tørt. Slår prognosene til, kan vi få en rekordtørr oktober i store deler av landet. Bare nå mandag og tirsdag denne uken ser vi en anelse nedbør i Sør-Norge, men det teller lite. Og helt mot slutten av oktober kan vi få litt regn enten helt i nord eller helt i sør, som heller ikke vil gi noen virkning på strømprisen, sier han.

Han viser til at flere klassiske signaler kan tyde på at vi går en kald og tørr vinter i møte:

Sesongvarsel spår tørrvær



– Vi ser at det er bra snødekke i Sibir allerede, og samtidig unormalt lite isdekke i Arktis. Vi vet også statistisk at en tørr høst gir en noe økt sannsynlighet for at vinteren også kan bli tørr. Vi har nokså mange tropiske orkaner både i Atlanterhavet og i Stillehavet, og disse er gjerne med på å øke varmetransporten til Arktis – noe som igjen disponerer for tørr vinter. Vi ser også at det nyeste sesongvarselet fra Det europeiske værsenteret i England går i den retningen – det gir klare signaler om en våt vinter i sørlige Europa og tilsvarende tørr vinter i særlig sørlige Skandinavia.