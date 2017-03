Tobarnsfar tiltalt for overgrep mot barn i Dark Room-saken

En mann i 40-årene er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år samt for å ha produsert bilder og video som fremstiller seksuelle overgrep.

Det er beslag og datatekniske undersøkelser i forbindelse med Dark Room-saken som danner bakgrunn for tiltalen, sier statsadvokat Benedikte Høgseth til Bergens Tidende.

– Det blir feil av meg å gradere denne typen overgrep, da alle overgrep i utgangspunktet er alvorlige. Det er snakk om omfattende og grovt overgrepsmateriale som er delt via internett, sier Høgseth, som betegner saken som "omfattende".

Bakgrunn: Pedonettverk planla overgrep mot ufødt barn.

I tillegg til overgrep mot datteren og produksjon av bilder og video som fremstiller seksuelle overgrep, er han tiltalt for å ha skrevet om overgrepene i chatterom og delt bilder og video til andre. Han er også tiltalt for å chatte med mindreårige jenter om sex samt for å ha betalt for seksuelle tjenester gjennom eskortefirmaer.

Les også: 24-åring dømt til tre år og åtte måneders fengsel.

Forholdene skal ha skjedd over en treårsperiode fra 2013 fram til han ble pågrepet i 2016.

Siden da har tobarnsfaren, som ifølge avisen har erkjent i avhør med politiet at han har begått seksuelle overgrep mot sin mindreårige datter i tillegg til å ha delt nakenbilder av begge sine to døtre, sittet varetektsfengslet i fare for bevisforspillelse.

Dark Room: Flere er overgrepsdømt.

Saken er berammet i Bergen tingrett, men det er ikke avklart når rettssaken begynner.