To siktede innrømmer tilknytning til Søndre Land-drap

To av de tre siktede i drapssaken i Søndre Land i september, knytter seg selv til drapet i avhør. Den tredje siktede vil ikke la seg avhøre.

Alle tre ble pågrepet i midten av november. De tre nektet da straffskyld og stilte seg uforstående til siktelsen.

Nils Olav Bakken (49) funnet død og forkullet i et bål ved en skogsvei i Søndre Land i Oppland lørdag 3. september. Politiet mener 49-åringen ble drept natt til lørdagen.

Etter to måneders etterforskning pågrep politiet tre personer fra nærmiljøet, en 44 år gammel kvinne, hennes 20 år gamle sønn og en 35 år gammel mann. Alle ble fengslet 17. november.

I avhør de siste ukene har kvinnen og hennes sønn kommet med forklaringer som knytter dem til drapet, melder NRK.

SIKRET SPOR: Krimteknikere fra Kripos jobbet ved boligen til den drepte mannen (49) på Dokka i Oppland i september. Foto: Geir Olsen , VG

De har ikke erkjent straffskyld, men erkjenner en form for tilknytning til saken, ifølge politiadvokat Kristian Johansen i Innlandet politidistrikt.

Forsvareren til 20-åringen, Ove Herman Frang, bekrefter opplysningene overfor NRK. Hverken politiadvokaten eller forsvareren vil si noe mer om hva de to har forklart.

Alle tre har nå vært varetektsfengslet i fire uker. De to siktede mennene har samtykket til videre fengsling, men kvinnen har motsatt seg dette.

Fengslingsmøte torsdag



I en pressemelding skriver politiet at det er fengslingsmøte torsdag ettermiddag, og at de to andre i saken har samtykket til videre fengsling uten rettsmøte.

Politiet ber om fire nye uker med brev- og besøksforbud.

