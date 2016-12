To personer skal ha gått gjennom isen i Oslo

Alle nødetater har rykket ut til Bogstadvannet i Oslo etter melding om at to personer har gått gjennom isen og havnet under vann.

– Vi er på vei dit nå. Det er to personer som skal ha gått gjennom en råk helt syd på Bogstadvannet, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Oslo politidistrikt til VG like etter klokken 14.

Det skal ha vært vitner på stedet som observerte ulykken, opplyser politiet.

14.20 melder politiet at nødetatene har ankommet området, men at de foreløpig ikke har klart å lokalisere ulykkesstedet.

Bogstadvannet ligger på kommunegrensen mellom Bærum og Oslo.