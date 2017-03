To personer funnet livløse i vannet utenfor Oslo, én omkommet

Sent fredag hentet dykkere to livløse personer opp av vannet i Oslo.

Klokken 22.29 rykket nødetatene til Vippetangen i Oslo etter en melding om at to personer var sett flytende i vannet.

Minutter etter at nødetatene ankom ble to livløse personer hentet opp av dykkere. Det ble drevet hjerte- og lungeredning på de to.

En av disse er bekreftet omkommet og den andre er kjørt til sykehus i ambulanse, opplyserinnsatsleder Svend Bjellad til VG.

Etter omfattende søk med båt og helikopter er politiet nå sikre på at det ikke er flere i vannet.

Det var en som sto på kaien og fisket som først meldte fra om at det fløt to mennesker i vannet.

Politiet vet fremdeles ikke hva som har hendt forut for at de to personene ble funnet livløse, men det er funnet en båt drivende på vannet med motoren i gang.