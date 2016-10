To omkom i trafikkulykke i Østfold

To personer er døde og én er hardt skadet etter en trafikkulykke på Stensrud i Østfold.

Ulykken skjedde like etter klokken 19.

– Dette har skjedd på riksvei 22, et par kilometer syd for Trøgstad. Det er to biler involvert. Vi er på stedet sammen med øvrige nødetater, sier operasjonsleder ved Follo politidistrikt, Erik Loe, til VG.

Han legger til at politiets kriminalteknikere er på vei til ulykkesstedet.

Ulykkesanalysegruppen til Statens vegvesen er også varslet.

Det jobbes fortsatt med å varsle pårørende, opplyser politiet.