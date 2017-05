To masseslagsmål i Oslo på kort tid - angrep med macheter og balltrær

Først sloss mellom 10 og 15 personer med macheter og kniver på Tøyen fredag kveld. En drøy time senere melder Oslo-politiet om et nytt slagsmål der rundt 20 personer slåss med balltrær på Furuset.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Vi fikk melding 20.08 om at det var flere personer som sloss. Noen lå på bakken og ble sparket, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Jøkling, til VG.

Politiet har bevæpnet seg og leter etter gjerningsmennene i området rundt Tøyen.

– Da vi kom til stedet løp folk i alle retninger, men vi fikk kontakt med tre stykker som fremstår som skadet. Skadeomfanget er ukjent, men de ivaretas av ambulansepersonell. Vi fikk informasjon om at de som stakk av var i besittelse av kniver og macheter. Våre mannskaper er bevæpnet av den grunn.

I 21-tiden melder politiet på Twitter at slagsmålet trolig var avtalt. De legger til at de involverte er kjenninger av politiet og at saken vil bli etterforsket videre. VG får opplyst at fire personer ble lettere skadet.

Alle de involverte er trolig av utenlandsk opprinnelse, ifølge politiet.

En av gjerningsmennene var iført en grønn kamuflasjejakke og beskrives som cirka 190 centimeter høy. En annen var iført en grå og sort jakke, opplyser politiet.

– Ligger på bakken og blør

En drøy time senere melder politiet om et nytt masseslagsmål, denne gangen ved Furuset skole, øst i Oslo. Meldingene gikk ut på at minst 20 personer sloss mot hverandre med balltrær.

– Vi fikk flere telefoner om at rundt 20 personer sloss. Noen har balltrær og andre ligger nede på bakken og blør. Vi har flere enheter og ambulanser på vei til stedet, sier operasjonsleder Jøkling til VG.

21.22 tvitrer Oslo-politiet at de er i kontakt med flere personer som er skadet. De skadde får behandling av helsepersonell, mens store politistyrker jakter gjerningsmenn som stakk av fra stedet.