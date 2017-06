To korps og en skoleklasse rammet av flykanselleringer

To korps kom seg ikke av gårde på utenlandsturene de hadde spart til etter at Norwegian kansellerte flyene deres.

– Det er helt fortvilende. Jeg tror ikke Norwegian skjønner hvor mye de ødelegger for oss, sier dirigent i Minde skolekorps Berit Skorpen til VG.

Hun satt søndag kveld på Gardermoen sammen med 48 barn og ungdommer fra 9 til 19 år, som egentlig skulle vært på vei til 60 års jubileumstur for skolekorpsmusikanter i Berlin.

Korpsmedlemmene fra Bergen kom med fly fra Stavanger til Oslo, etter å ha deltatt i NM.

Planen var å reise direkte videre til Berlin med et Norwegian-fly klokken 18.00, men da de ankom Gardermoen fikk de beskjed om at flyet var kansellert.

– Norwegian har opplyst at grunnen til kanselleringen er at piloten har blitt syk, og det er den eneste informasjonen vi har fått. Vi har snakket med dem som jobber i servicedesken her på Gardermoen, og fått beskjed om at de jobber med å hjelpe oss.

– På Norwegians servicetelefon er det ingen som svarer. Vi kommer oss heller ikke hjem til Bergen, for alle flyene dit er fulle, sier Skorpen.

– Strykkarakter

Skorpen forteller at korpset har spart i tre år til Berlin-turen.

– Pengene har vi spart gjennom dugnader og spillejobber, folk har virkelig stått på for å få til dette. Nå er barna og ungdommene slitne og lei seg, og ingen kan fortelle oss hva som skjer videre.

– Jeg skjønner at som sitter i skranken her på Gardermoen har begrenset myndighet. Men Norwegian får strykkarakter i kundebehandling og informasjonsflyt. Dette er helt uakseptabelt, mener Skorpen.

BLE IKKE TUR: Triste korpsmedlemmer i Tenor skolekorps samlet seg hjemme i Eidsberg søndag kveld, etter at flyet deres til Sveits ble kansellert. Foto: PRIVAT

– Barna gråter



VG fikk søndag flere tips fra passasjerer som ikke kommer seg av gårde med Norwegian-fly på grunn av kanselleringer.

41 medlemmer i Tenor skolekorps i Eidsberg skulle også egentlig reist på korpstur i dag. Men også deres fly ble kansellert.

– Vi skulle reist klokken 07.25 fra Gardermoen til Genève for å delta i en korpsfestival i Burgdorf. Men rundt klokken 21.30 lørdag kveld fikk vi beskjed om at flyet ikke gikk, forteller musikalsk leder Elisabeth Gundersen til VG søndag kveld.

– Vi samlet korpset og familiene til pizzaspising her på Slitu. Mange av barna gråt, og lurte på om det ikke fantes noen løsninger for å kunne reise likevel. Vi har jobbet på dugnader i hele vinter for å spare til turen, og fått støtte av frivillige organisasjoner i nærmiljøet, så det er mange mennesker som er veldig skuffet, sier hun.

Gundersen er også rystet over den dårlige kommunikasjonen med Norwegian.

– Jeg har gått fra å være helt fortvilet til rasende, og nå føler jeg meg helt tom. Hver gang vi har forsøkt å ringe Norwegian har vi blitt satt i kø i over en time. Vi har ikke fått noe beskjed om hvorfor flyet er kansellert. Vi føler de gjør veldig lite for å forsøke å hjelpe oss.

PÅ SKOLETUR: Niendeklassinger og foresatte fra Hof skole i Vestfold kom seg ikke hjem til Norge søndag kveld etter en skoletur til Krakow og Berlin da flyet deres ble kansellert. Foto: PRIVAT

Skulle kommet hjem fra skoletur i kveld



I Berlin satt det søndag kveld 28 niendeklassinger og 19 foresatte fra Hof skole i Vestfold, som har vært på skoletur med Aktive fredsreiser.

Klassen skulle fly hjem med et Norwegian-fly, men også dette flyet ble kansellert.

– Vi fikk beskjed om kanselleringen på vei til flyplassen. På flyplassen fikk vi først beskjed om at vi måtte få tak i Norwegian for å få hjelp, men det var umulig å få tak i noen i flyselskapet. Nå har andre flyplassansatte heldigvis hjulpet oss med å få hotellrom for natten, sier reiseleder Runi Hovelstad.

Rundt to tredjedeler av reisefølget har fått nye billetter hjem til Norge mandag morgen med andre flyselskap.

– Det er Aktive fredsreiser som har hjulpet oss med det. Hva som skjer med de resterende i reisefølget vet jeg foreløpig ikke, men vi håper at alle kommer seg hjem i løpet av morgendagen, sier hun.

– Vi har hatt en veldig fin tur, men nå er ungdommene slitne. Det ble en skikkelig nedtur at vi ikke kommer oss hjem som planlagt. Vi har ikke fått noe informasjon fra Norwegian etter at meldingen om kanselleringen kom.

BEKLAGER: Presseansvarlig Daniel Kirchhoff i Norwegian. Foto: NORWEGIAN

Norwegian: – En forferdelig situasjon



– Vi har dessverre måttet kansellere flere flyginger i går og i dag. Det er en forferdelig situasjon for de reisende, som vi på det sterkeste beklager overfor alle berørte passasjerer, sier presseansvarlig Daniel Kirchhoff i Norwegian til VG søndag kveld.

– Passasjerene har fått direkte informasjon så raskt vi ble klar over situasjonen. De kan få full refusjon for billettene, eller ringe til kundesenteret vårt der vi sitter klare til å hjelpe best vi kan. Vi vil gjøre det vi kan for å få passasjerene frem til destinasjonene deres, men opplever dessverre at det er vanskelig å finne alternativ transport på mange av rutene. Det kan være stor pågang på telefonen i slike tilfeller, men vi gjør alltid det vi kan for å svare kundene raskest mulig.

– Kan de reisende forvente at det blir mange kanselleringer med Norwegian i løpet av sommeren?

– Vi skal gjøre alt vi kan for å operere i forhold til ruteplanen, men kan ikke utelukke uregelmessigheter. Dersom det skulle oppstå forsinkelser eller kanselleringer, gjør vi alt vi kan for at færrest mulig skal bli berørte.