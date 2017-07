To hus brant i Sogndal

Ti personer er evakuert etter en kraftig boligbrann, som spredte seg til et nabohus.

Brannen startet i et hus i sentrum av Sogndal like før klokken 02 natt til søndag. Like etter sto huset i full fyr - og en halvtime senere bekreftet politiet at brannen hadde spredt seg.

Tett bebyggelse og vind gjorde at brannvesenet fryktet at brannen skulle utvikle seg ytterligere, og mannskaper fra nabokommuner ble kalt inn for å bistå.

De første meldingene gikk ut på brannen hadde spredt seg til flere hus, men ved 03.30-tiden sier politiet at det er totalt to hus som har brent - og at brannvesenet begynner å få kontroll på stedet.

Operasjonsleder Marianne Føleide i Vest politidistrikt sier at situasjonen var «kaotisk», og at ti personer er evakuert. Fem av dem har fått behandling for røykskader.

– Vi har oversikt nå. Det er gjort rede for alle personene som bodde i de to husene som brant, sier Føleide til NTB tidlig søndag morgen.

Politiet sier at det er for tidlig å si noe om brannårsaken. Alle evakuerte i området har blitt fraktet til kommunehuset i Sogndal.