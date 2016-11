To barn reddet opp fra islagt elv i Oslo

Begge barna som falt gjennom isen i Oslo er kalde, men i god behold, ifølge brannvesenet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Brann- og redningsetaten meldte mandag ettermiddag at to barn hadde gått gjennom isen på Alnaelva i Oslo. Begge barna kom seg opp av vannet og i sikkerhet, skrev etaten på Twitter.

– Det som har skjedd i forkant, er ukjent. Men en tilfeldig forbipasserende hører noen som er under vannet, og griper inn. Om de har sklidd ned eller lekt, vet vi ikke, sier Gorm Sjølie, bridadesjef i brannvesenet.

Han forteller at med tanke på den kalde temperaturen i vannet, kan ikke barna ha vært lenge uti.

– Det var heldig at noen oppdaget det, sier han.

Sjølie mener det kan ha reddet livene til barna.

Politiet i Oslo opplyser til VG at det går bra med begge to, men at de er kalde.

Brannvesenet advarer om at isen i Oslo og omegn ikke er trygg på nåværende tidspunkt.

Meldingen om ulykken kom til brannvesenet klokken 16.32.