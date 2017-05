To barn i badeulykke i Kristiansand dyrepark

To småbarn er hentet opp etter to separate badeulykker i Kristiansand Dyrepark, opplyser politiet i Agder.

Luftambulansen ble tilkalt etter ulykken. Foto: Ida Lindholm

– Det er to barn som er involvert, og politi og ambulanse jobber fremdeles på stedet, sier operasjonsleder ved Agder politidistrikt, John Repstad, til VG.

Politiet skriver på Twitter at barna er mellom fire og fem år, og at de er fraktet til sykehus for behandling. Begge barna er ifølge politiet ved bevissthet.

Sørlandet sykehus skriver på Twitter at det ene barnet er en gutt født i 2012, som er moderat skadet. Det andre er en gutt født i 2013, som er lettere skadet med krampeanfall.

Administrerende direktør ved Dyreparken i Kristiansand, Per Arnstein Aamot, sier til VG at det er snakk om to separate ulykker.

– Det er etter det jeg har fått beskjed om to ulike hendelser som skal ha skjedd med kort mellomrom, sier Aamot.

Han sier til VG at parken nå har dialog med nødetatene, og har innkalt beredeskapsteamet i parken.

– Så vil vi bidra dersom det er behov for det. Men begge er fraktet til sykehus, så nå venter vi på svar derfra, sier han.

Tjenestepersonell på stedet tar nå avhør i parken. Den ene hendelsen skal ha skjedd i bølgebassenget, mens den andre hendelsen foreløpig er uklar.

– Det er to hendelser som har skjedd nesten samtidig, men de var altså uavhengig av hverandre, sier Repstad til VG.