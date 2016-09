To av de frikjente i Hemsedal-saken etterlyst av politiet

To av mennene som ble frikjent for voldtekt av en kvinne i Hemsedal, har fortsatt ikke fått dommen forkynt. Nå har politiet valgt å etterlyse dem.

De tre er samtidig dømt til å betale kvinnen til sammen 300.000 kroner i oppreisningserstatning, men kun en av dem har fått forkynt dommen - og dermed kunnet ta stilling til erstatningen, skriver Nettavisen.

Statsadvokat Jan Eivind Norheim ved Oslo statsadvokatembeter bekrefter at dommen kun er forkynt for én av mennene. Dommen blir ikke rettskraftig for de to andre før den er formelt forkynt.

Etterlyst nasjonalt



– Etter planen skulle dommen forkynnes for person nummer to på fredag, men det skjedde ikke. De har også hatt problemer å komme i kontakt med den tredje mannen, sier statsadvokaten.

De to siste ble etterlyst nasjonalt av Sør-Øst politidistrikt mandag for forkynning av dommen. Forsvareren til en av dem, advokat Arne Seland, synes dette er merkelig.

– Politiet var i kontakt med meg i forrige uke, og spurte meg om vi hadde kontakt. Jeg svarte at de kan sende meg skjemaet, så skulle jeg fikse det. Det er helt meningsløs ressursbruk av politiet. Min klient vil gjerne få dommen forkynt, så da foreslår jeg heller at de kontakter meg igjen, og ønsker dem ellers lykke til, sier Seland.

– Tjener dem ikke til ære



Rettssaken etter at Andrea Voll Voldum anmeldte de tre mennene for voldtekt skapte stor debatt. Fire av syv dommere i lagmannsretten mente Andrea ble dopet ned og gjengvoldtatt av tre menn. Likevel ble de frikjent ettersom det i slike meddomssaker ikke holder med et flertall på fire. Det kreves et flertall på minst fem dommere.

Advokat John Christian Elden har overtatt som bistandsadvokat for Voldum.

– Hun er opptatt av at de får en reaksjon som er merkbar på at de voldtok henne, og derfor må betale det de ble dømt til, sier Elden.

Han mener det er oppsiktsvekkende at politiet har sett seg nødt til å etterlyse to av mennene for å få dommen forkynt.

– At de må etterlyses for å få dommen rettskraftig tjener dem ikke til ære, sier han.