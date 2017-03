Flere anmeldte voldtekt etter kontakt på datingapp

13 av voldtektene som ble anmeldt i Oslo i 2016 skjedde etter kontakt på Tinder eller andre datingtjenester.

Datingapper som «Tinder» og «Happn» har gjort det mulig å sjekke direkte fra mobilen. Men for noen får sjekkingen store og alvorlige konsekvenser. I fjor ble det anmeldt en rekke voldtekter i hovedstaden etter kontakt på sjekkeapper.

OSLOPOLITIET: Kari-Janne Lid forteller om flere voldtektsanmeldelser etter Tinder-kontakt. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

– I 2016 ble det totalt registrert 298 anmeldelser for voldtekt i Oslo. 13 av tilfellene skjedde etter at førstekontakten har vært på Tinder eller andre nettdating-steder, opplyser Kari-Janne Lid, politioverbetjent i seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt.

Mørketall

Lid tror imidlertid at det kan dreie seg om store mørketall, fordi mange kan oppleve det som skamfullt å anmelde en voldtekt etter at man frivillig har møtt en person gjennom en datingapp.

– Derfor ender ikke alle sakene opp hos politiet, forklarer Lid.

Bistandsadvokat Hege Salomon, som har bistått svært mange voldtatte kvinner, bekrefter trenden:

– Jeg har flere saker hvor det har vært kontakt på Tinder i forkant, sier Salomon til VG.

– Når man møter folk på denne måten, så har man ikke kontroll på samme måte som om man blir kjent med folk gjennom for eksempel felles venner, sier hun.

I forrige uke ble en mann fra Østlandet dømt til syv års fengsel i Bergen tingrett etter å ha voldtatt to søstre. Salomon var bistandsadvokat for den ene søsteren, og forteller at den første kontakten ble innledet på datingappen «Happn».

BISTANDSADVOKAT: Hege Salomon har bistått svært mange voldtatte kvinner. Foto: Espen Braata , VG

Ble kjent på «Happn»

– Det er et eksempel på en sak hvor den ene fornærmede ble kjent med tiltalte gjennom en datingtjeneste. Vedkommende hadde en helt annen personlighet enn det han tilsynelatende hadde ved første øyekast, sier Salomon.

Overlege Eline Thorleifsson ved Overgrepsmottaket i Oslo, sier til VG at de har sett en økende tendens til denne typen saker.

– Dette er noe vi har merket. Jeg har ikke konkrete tall på det, men vi ser en økende tendens til kvinner og menn som kommer til oss etter å ha møtt noen på datingapper, sier Thorleifsson til VG.

– Skyldfølelse

– Dette gjelder ikke bare de helt unge, men kvinner og menn i flere aldersgrupper. De som blir utsatt for seksuelle overgrep har forskjellige historier å fortelle

– Så dette er ikke et «ungdomsproblem»?

– Nei, det er ikke et ungdomsproblem alene. Dette gjelder også for 30- og 40-åringer.

Thorleifsson presiserer at de fleste seksuelle overgrep er forbundet med skam.

– De som blir utsatt for overgrep har ofte skyldfølelse og er redde for hvordan folk rundt dem vil reagere. Det er kanskje enda mer skam forbundet med å ha møtt noen på en datingapp. Men dette vet vi ikke sikkert. Det er med dette som med overgrep generelt - antakelig store mørketall.

OVERGREPSMOTTAK: Hit kommer kvinner og menn som er utsatt for seksuelle overgrep i Oslo. Foto: Krister Sørbø , VG

– Mener du det er grunnlag for å advare mot datingapper?

– Nei, det tror jeg ikke nødvendigvis. Det kan være lurt å ta forhåndsregler, men vi går heller ikke ut og anbefaler folk å slutte å dra på fest, gå ut på byen osv. Det fleste blir som bruker slike apper blir jo ikke utsatt for overgrep. Det er trist at det er mennesker der ute som vil utnytte appene på denne måten.

– Å advare vil også bidra til å øke skammen. Da sier vi at «hadde du vært mer forsiktig, så hadde ikke dette skjedd», og det blir å legge ansvaret på helt feil sted. Skylden må plasseres hos overgriperne.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med talspersoner for datingappene «Tinder» eller «Happn».