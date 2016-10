Cold Case-enheten i Kripos vil se på Tina Jørgensen-saken på nytt.

Drapet på 20 år gamle Tina Jørgensen skjedde i 2000, men ble aldri oppklart.

Det er politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik, som har bedt Seksjon for alvorlige, uoppklarte saker i Kripos om å gjennomgå Tina-saken, skriver Stavanger Aftenblad.

– Dette er det beste som kunne skje



Tinas mor, Torunn Rasmussen, skriver i en sms til VG at hun er glad for at Cold Case-enheten har valgt å se gjennom Tina-saken på nytt.

– Dette er det beste som kunne skje i Tina-saken. Jeg var i møte med Espen Erdal (politiinspektør i Kripos, journ. anm.) i går, et møte med god informasjon om hvordan de vil jobbe med den gamle uoppklarte saken, skriver hun.

Hun skriver videre at hun er glad for at politimesteren i Sør-Vest politidistrikt henvendte seg til enheten.

– Dette er topp engasjerte og profesjonelle mennesker med forskjellig ekspertise på sine områder. Jeg kan ikke annet enn å ha håp nå, er glad og takknemlig for at politimesteren tok skrittet og henvendte seg til Cold Case, skriver hun.

Begynner med arbeidet rundt nyttår

Politiinspektør ved Kripos, Espen Erdal, sier i en pressekonferanse tirsdag formiddag at Cold Case-enheten venter til årsskiftet med å gå inn i Tina-saken.

– Da har vi bedre kapasitet og muligheter til å jobbe med denne saken, sier han.

Målet med gjennomgangen er å oppklare saken.

– Det at flere fra vår enhet kan jobbe uforstyrret med saken og se den med nye briller, gir muligheter. Det gir også muligheter at vi i dag har nyere og bedre metoder enn vi hadde for 15-16 år siden, sier Erdal.

Samtidig understreker han at det først og fremst er tips som vil kunne hjelpe dem videre i saken.

– Først og fremst er det ny informasjon fra personer som vet noe som kan gjøre at vi kommer videre, sier Erdal.

Det er fremdeles politidistriktet som har det formelle påtale- og etterforskningsansvaret for saken.

– Vi har oddsene mot oss

– Sakene vi etterforsker er i utgangspunktet veldig krevende saker der alt har vært prøvd uten at det har gitt resultater. Vi har oddsen mot oss i dette arbeidet, men vi tror og mener det skal være mulig å gjøre noe, sier Erdal.

Han oppfordrer de som er berørte til å ha realistiske forventninger til arbeidet enheten skal gjøre.

Tina Jørgensen forsvant 24. september 2000 etter å ha tilbrakt kvelden på byen sammen med kjæresten. En leteaksjon ble gjennomført, men uten hell. En drøy måned senere, 27. oktober, ble liket funnet i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren. Obduksjonen viser at hun ble slått i hjel.

31. oktober året etter ble Tinas kjæreste siktet for drapet. Han ble løslatt etter å ha sittet i varetekt i sju uker. Kjæresten fikk muntlig beskjed om at siktelsen frafalt 23. desember 2002, og saken ble henlagt i 2003.

Henlagt i september



I september i fjor ble fire menn fra Lyngdal pågrepet og siktet i saken. Én av de fire tilsto drapet, men den påfølgende etterforskningen påviste at 37-åringen ikke snakket sant. I september i år ble saken mot de fire henlagt av Riksadvokaten.

Kripos og Sør-Vest politidistrikt holder pressekonferanse om gjenopptakelsen klokken 10 tirsdag formiddag.