Tina-siktede krever 750.000 for uriktig rettsforfølgelse

To av de fire mennene som var siktet for drapet på Tina Jørgensen har hver levert krav om oppreisningserstatning på 750.000 kroner for urettmessig straffeforfølgelse.

Kravene er de høyeste som noensinne er levert inn, skriver Dagbladet.

I september ble siktelsen mot de fire mennene henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Bakgrunn: Dette var den siktede kameratgjengen

Da hadde de i nesten ett år vært siktet for å ha drept Tina Jørgensen i Stavanger i 2000.

De siktede satt tre uker i varetekt på grunn av tvil rundt bevisene, men siktelsen ble opprettholdt etter at de ble løslatt.

Uløste drap: Mer om drapet på Tina Jørgensen

– Den høyeste utbetalingen vi kjenner til fra tidligere var i Bjugn-saken, hvor det ble gitt 200.000 kroner i oppreisning. Bare prisstigningen siden den gang tilsier et krav på omtrent 500.000 kroner. Samtidig var de siktede i denne saken siktet i lengre tid. Dette er en unik sak, sier advokat Olav Sylte til avisa.

Lydopptak i Tina-saken: «Det er sånn jeg ser det for meg»

Også advokat Trond Wåland har levert et tilsvarende krav for sin klient.

Advokat Thomas Randby som representerer en tredjemann, har varslet oppreisningskrav for sin klient.

Politiadvokat Herdis Traa i Sør-Vest politidistrikt sier til avisen at kravene vil bli behandlet når de blir mottatt.

Tina-siktet etter løslatelsen: – Jeg har ikke noe med saken å gjøre