Tina-drapet tas opp av Cold Case-enheten

Cold Case-enheten i Kripos vil se på Tina Jørgensen-saken på nytt.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Drapet på 20 år gamle Tina Jørgensen skjedde i 2000, men ble aldri oppklart.

Det er politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik, som har bedt Seksjon for alvorlige, uoppklarte saker i Kripos om å gjennomgå Tina-saken, skriver Stavanger Aftenblad.

Norges uløste drap: Tina Jørgensen

Ba Kripos om ny gjennomgang

– Vår enhet vil gå gjennom saken for å se om det, med dagens etterforskningsmetoder og teknologi, kan ligge nye muligheter for en oppklaring, sier politiinspektør og leder for Cold case-enheten, Espen Erdal til NTB.

Tina Jørgensen forsvant 24. september 2000 etter å ha tilbrakt kvelden på byen sammen med kjæresten. En leteaksjon ble gjennomført, men uten hell. En drøy måned senere, 27. oktober, ble liket funnet i en dreneringskum på parkeringsplassen ved Bore kirke på Jæren. Obduksjonen viser at hun ble slått i hjel.

31. oktober året etter ble Tinas kjæreste siktet for drapet. Han ble løslatt etter å ha sittet i varetekt i sju uker. Kjæresten fikk muntlig beskjed om at siktelsen frafalt 23. desember 2002, og saken ble henlagt i 2003.

Les også: Dette er historien om lydopptaket

Tinas mor glad for at saken gjenopptas



Tinas mor Torunn Rasmussen ble informert om den nye etterforskningen mandag kveld, sammen med sin bistandsadvokat Kjersti Jæger.

– Vi var i et møte på politihuset, der vi fikk grundig informasjon. Tinas mor er svært glad for at Cold Case-gruppen vil se på dette, det har hele tiden vært et håp om at de ville engasjere seg, sier bistandsadvokaten.

Rasmussen ønsker ikke å snakke med pressen i dag, men har latt bistandsadvokaten uttale seg på hennes vegne.

– Det er en svært god nyhet for henne at politiet vil gjennomføre en fullstendig gjennomgang av hele saken, og vi ser med stor interesse på hva de eventuelt vil finne, sier Jæger.

Henlagt i september



I september i fjor ble fire menn fra Lyngdal pågrepet og siktet i saken. Én av de fire tilsto drapet, men den påfølgende etterforskningen påviste at 37-åringen ikke snakket sant. I september i år ble saken mot de fire henlagt av Riksadvokaten.

Kripos og Sør-Vest politidistrikt holder pressekonferanse om gjenopptakelsen klokken 10 tirsdag formiddag.