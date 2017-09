38-åringen som i et lydopptak snakket seg inn i det uløste drapet på Tina Jørgensen (20) sier at han fremdeles står ved at han var vitne til drapshandlingen.

Det kommer frem i en ny bok forfattet av journalist Erlend Frafjord. 38-åringen har aldri før latt seg intervjue av media om det han mener skjedde utenfor Stavanger sentrum natt til søndag 24. september 2000. Hans forklaring førte i 2015 til at han selv og tre menn ble pågrepet, men saken ble henlagt etter kort tid.

– Jeg er glad for å være i jobb, men synes livet er vanskelig fordi jeg ønsker å gjøre opp for meg i Tina-saken. Det er ikke så lett å komme seg videre, jeg ville heller ha sonet i fengsel og blitt ferdig med det, sier han i boken.

På spørsmål fra forfatteren om hva 38-åringen mener med å «gjøre opp for seg», svarer han ifølge boken at han fremdeles står ved alt han forklarte politiet i avhør høsten 2015.

Til forfatteren har han understreket at han mener at han ville heller tatt fengselsstraff den gang – for ikke å ha meldt ifra om et drap.

VG har ikke lyktes å komme i kontakt med 38-åringen, men hans advokat Odd-Rune Torstrup bekrefter at klienten fremdeles holder på den samme forklaringen.

Fire ble siktet – saken henlagt

38-åringen ble i september 2015 pågrepet og siktet i saken på bakgrunn av at en barndomsvenn av ham hadde gått til politiet med et lydopptak der 38-åringen forteller om drapet. Der snakket han også inn en avdød kvinne, samt ytterligere tre menn som ble pågrepet kort tid senere.

I 2000 tilhørte de den samme kameratgjengen i Lyngdal, der familien til Tina Jørgensen ferierte fast.

I september i fjor henla imidlertid Riksadvokaten saken mot de fire mennene med begrunnelse i at «intet straffbart forhold anses bevist».

En psykiatrisk undersøkelse av mannen konkluderte med at han har utviklet falske minner om drapet.

– Som jeg skriver i kapittelet, så kom de rettsoppnevnte sakkyndige med konklusjonen de kom med, men så sier samtidig den rettsmedisinske kommisjonen at det eventuelt må avgjøres i retten om det er falske minner, sier Frafjord om vurderingene rundt det med falske minner i en intervjusituasjon.

– Når kommisjonen sier det så holder de på en måte spørsmålet åpent. Det var god nok grunn til å dra ned for å treffe ham, og få et inntrykk av personen.

Reagerer på omtale

Advokat Olav Sylte, som representerer to av mennene som ble dratt inn i saken reagerer på at Lyngdal-siktelsene omtales i boken.

– Hvis det er sånn at forfatteren gjenforteller falske beskyldninger, så er det en viss fare for at det er uetisk. Her kan forlaget risikere at det kommer et erstatningskrav, sier Sylte til VG.

Han fremmer erstatningskrav for sine to klienter for urettmessig rettsforfølgelse.

– Det ligger i søksmålet at det er en stor belastning for dem. Denne boken illustrerer at dette blir hengende ved dem, og den kan være relevant for erstatningsutmålingen. Jeg vil lese den nøye, sier Sylte.

Forfatteren sier at han to steder i boken understreker at han ikke har tro på at de tre 38-åringen drar inn har noe med saken å gjøre, men at han anbefaler at politiet ikke slipper «lydbåndmannens» påståtte tilknytning til drapsplassen.

– Når jeg har sagt at jeg skal skrive en bok om Tina-saken fra a til å, så vil det være veldig naturlig at omstendighetene rundt disse siktelsene vil være et kapittel i boken. Det er snakk om 35 sider av totalt 350, sier Frafjord.

Advokat Trond Wåland representerer den tredje av mennene som tidligere var siktet.

– Det han («Lydbåndmannen») sier fremstår som opp-fabrikkert, så hvis han vil stå for det, så får han gjøre det.