Drapet på Tina Jørgensen: Åtte menn pekte seg ut for politiet

En rapport fra 2013 viser at politiet hadde åtte menn i kikkerten i etterforskningen av drapet på Tina Jørgensen (20). Flere av dem har grove vold- og sedelighetssaker på rullebladet.

Det kommer frem i den nye boken «Da Tina ble drept», skrevet av Erlend Frafjord. Han har lest over 8000 sider saksdokumenter, blant annet den fire år gamle internrapporten der de åtte mennene omtales som såkalte alibikandidater.

Rapporten ble skrevet etter at politiet satte ned en gruppe for å gjennomgå nye tips, samt se på personer som kunne være aktuelle gjerningsmenn ut fra tidligere modus.

– Det er der disse åtte personene dukker opp, som de i 2013 driver en intensiv etterforskning mot. Etter det jeg har blitt fortalt ble disse åtte sett på som de mest interessante, sier Frafjord til VG.

BLE DREPT: Tina Jørgensen ble funnet drept i 2000. Drapet på 20-åringen er fremdeles uløst. Foto: , Politiet/NTB Scanpix

Felles for flere av de åtte mennene er at de har tunge sedelighetsforbrytelser på rullebladet, at de ikke hadde vanntett alibi og at de kunne knyttes til Stavanger sentrum natt til 24. september 2000, da 20 år gamle Tina Jørgensen forsvant, ifølge forfatteren.

En måned etter forsvinningen ble 20-åringen funnet drept på Jæren.

Avsluttet prosjektet

En av mennene er domfelt for å ved vold og trusler ha skaffet seg seksuell omgang med fire kvinner, frihetsberøvelse, grov vold og drapstrusler. En annen har vært involvert i flere sedelighetssaker gjennom flere år, mens en tredje har vært involvert i en frihetsberøvelsesak.

VG har tidligere skrevet at to menn på politiets liste over moduskandidater i Birgitte Tengs-saken også er blitt tipset om i Tina-drapet. Tengs ble drept på Karmøy fem år før Jørgensen.

Den ene av disse to står på listen over de åtte mennene, og er tidligere involvert i flere sedelighetssaker.

I 2013-rapporten konkluderes det med at tre av de åtte fremdeles er «interessante», men likevel ble arbeidet avsluttet. Tidligere politioverbetjent Bjørn Thorleif Vanvik som skrev rapporten, er nå pensjonert. Han vil ikke kommentere noe rundt rapporten eller omstendighetene rundt hvorfor prosjektet ble avsluttet.

I rapporten er det imidlertid listet opp en rekke utfordringer med gjennomføringen: At flere i gruppen var opptatt med andre oppdrag, at mye tid gikk bort til opplæring og det legges også vekt på at tiden opplevdes som «noe knapp».

– Frustrerende og vondt



Vanskeligheter med å kontrollere opplysninger som mennene kom med i nye avhør på grunn av at det hadde gått 13 år siden drapet skjedde, ble også understreket – samt at det ikke var mulig å sjekke opp mot telefontrafikk og andre elektroniske spor, og at vitner hadde problemer med å huske.

«Men det mest frustrerende med saken er at en ikke fikk benytte ny teknologi på spormaterialet fra avdøde Tina som følge av at dette var kastet», heter det i rapporten.

– Jeg er oppgitt, sier Tinas mor, Torunn Austdal Rasmussen til VG etter å ha lest delen av boken som omhandler alibikandidat-prosjektet som ble avsluttet.

– Jeg skjønner det egentlig ikke, for dette viser at det er mange løse tråder som politiet ikke har tatt tak i. Det er frustrerende og vondt, sier moren som nå håper at saken blir gjenopptatt av Cold Case-gruppen.

På spørsmål om vurderingene av hvorfor prosjektet ble avsluttet, til tross for at flere av mennene ble ansett som interessante, sier leder for felles etterforskningsenhet, Ernst K. Rossebø til VG:

– Det var fordi vi anså at det var sjekket ut det som var relevant å sjekke ut på det tidspunktet. Det var en del ting vi ikke klarte å få klarhet i, men vi fant ut at det ikke var hensiktsmessig å fortsette ut fra de opplysningene vi hadde.

FUNNSTED: Tina Jørgensen ble funnet i en kum ved Bore kirke i Klepp kommune. Politiet var ute for å lete etter spor fra et ran da de åpnet kummen og fant kroppen. Foto: Hugo Bergsaker , VG

Leder for personseksjonen i Stavanger-politiet, Bjørn Kåre Dahl, vil ikke kommentere boken utover at han mener det er problematisk at politidokumenter med nye opplysninger blir offentliggjort.

– Dette er en sak som ikke er oppklart, for dersom vi skulle få en person som vil tilstå, eller om vi pågriper noen som vi mistenker, vil vi gjerne ha ekstra informasjon på lager, sier han.

Håper på avgjørende tips

Forfatter Frafjord dekket drapet for Stavanger Aftenblad, og sier at han aldri har klart å legge fra seg saken.

– Den sterkeste motivasjonen for å skrive boken er at den har vært uoppklart i 17 år. I 14 av disse har ikke politiet gjort noe som helst, så jeg syntes det er drøyt å kritisere meg for å prøve å løse saken. Det er på tide at publikum får tilgang til materialet og kanskje det kan generere avgjørende tips. Det kan være små brikker som løser puslespillet – og det er det som er mitt håp: At noen kan løse saken, sier han.

Cold Case-gruppen i Kripos ser nå på Tina-drapet på nytt.

– Formålet er å vurdere i hvilken grad det er potensiale for å oppklare saken ved eventuelt å gjenoppta etterforskningen. Ambisjonen er å gi en anbefaling til Sør-Vest politi innen utgangen av året, men vi må ta forbehold om at det kan bli forsinkelser, sier kommunikasjonssjef Ida Dahl Nilssen.

Hun vil ikke kommentere hvorvidt det er aktuelt å se på de åtte mennene på nytt.