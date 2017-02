Tiltalt for overfallsvoldtekt av eldre kvinne

Politiet mener den polske statsborgeren (41) overfalt den eldre kvinnen og voldtok henne midt på dagen ved en tursti i Lommedalen.

Den grove overfallsvoldtekten skjedde søndag 2. oktober i fjor, og politiet iverksatte en omfattende etterforskning for å finne gjerningsmannen.

Kvinnen var ute og gikk søndagstur ved 14.30-tiden, da hun passerte en mann på skogsstien. Like etterpå ble hun overfalt bakfra. Hun forsøkte å rope etter hjelp, men mannen satte seg over henne og holdt for munnen hennes, ifølge tiltalen.

Fant DNA-spor



Politiet klarte å finne DNA-spor på kvinnen, men fikk ikke noen treff i det norske registeret. Derimot fikk de svar i slutten av november om at profilen matchet en 41 år gammel mann fra Polen, som var tidligere straffedømt i hjemlandet.

Mannen har jobbet i Norge noen år, og bodde i en campingvogn ikke langt fra åstedet for voldtekten.

Han var ikke kjent for politiet i Norge før pågripelsen.

Nekter straffskyld

41-åringen har sittet varetektsfengslet siden pågripelsen, men har hele tiden nektet straffskyld.

– Han mener at han ikke har begått den handlingen han er tiltalt for, og har hele veien hevdet sin uskyld, sier forsvarer Torbjørn Evjenth til VG.

Ifølge en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett, har 41-åringen hevdet at hans DNA kan ha havnet på kvinnen gjennom avsmitte ved et tilfeldig møte eller lignende.