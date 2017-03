En mann i 30-årene er tiltalt for drapet på Egil Tostrup Bråten (23) i 2002.

Drapet på 23-åringen, som ble drept i Oslo sentrum 18. november 2002, var lenge en av de store uløste drapsgåtene i Norge.

Gang på gang gjennom 14 år er drapet blitt gjenopptatt av politi og media. I fjor høst fikk politiet gjennombrudd i saken – og pågrep mannen i 30-årene som nå er tiltalt for drapet.

Ifølge tiltalebeslutningen fra Oslo statsadvokatembeter ble Egil Tostrup Bråten drept med et knivstikk i brystet under et ransforsøk.

En annen mann – også han i 30-årene – er tiltalt for ransforsøk.