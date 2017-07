Leder I morgen legger kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) ut på pilegrimsvandring langs Olavsleden fra Oslo til Trondheim.

Vandringen markerer 20-årsjubileet for gjenåpningen av middelalderens pilegrimsleder i Norge, og statsråden tar beina fatt sammen med utvalgte personer fra næringslivet, frivilligheten og tros- og livssynsfeltet.

Underveis finner det sted seminarer og små symposier som sammen med den offisielle deltagerlisten kan inngi et visst jippopreg som heller mer i retning av en kulturminister i gryende valgkampmodus enn en søkende pilegrim. Ser man forbi elementet av Høyre-folk på fottur er statsrådens vandring mot Nidaros imidlertid en interessant ekskursjon.

Den tid er forbi da kulturministeren også var kirkestatsråd. Å se pilegrimsvandringen som et håndslag til den gryende, for ikke å si ulmende, debatten om kirkehovedstaden Trondheim og gjenopprettelsen av Nidaros som erkebispesete, er ikke til stede på samme vis. Like fullt er det mulig å se statsrådens reise i en kulturhistorisk tradisjon, hvor det å nå frem til St. Olavs grav representerte noe større og viktigere enn å fullføre en fysisk ferd. En kulturminister som velger pilegrimsleden til Nidaros som offisiell reiserute gjør ikke det i et vakuum. I det året vi markerer 500-årsjubileet for reformasjonen og det påfølgende forbudet mot pilegrimsvandring som botsøvelse i Norge, får statsrådens utflukt noen tilleggsdimensjoner.

Hvorvidt Linda Hofstad Helleland har en åndelig beveggrunn for sin vandring mot «Nordens Jerusalem», som Trondheim var for middelalderens pilegrimer, kjenner ikke vi til. Men åndelighet trenger ikke ha noe med religion å gjøre; det kan like gjerne handle om nærvær og tilstedeværelse i øyeblikket og i en situasjon som nåtidsmennesket ikke lenger har rom for, eller anledning til. Det kan handle om tilhørighet til historie og kultur, til natur og opplevelse, til å ha tid til refleksjon og tanke. Dette var også et viktig motiv for pilegrimer i middelalderen. Vandrernes erfaringer og erkjennelser ble ført over store landområder og nådde nye mennesker. «Europa er født gjennom pilegrimsvandringene», skrev Goethe.

Gjenåpningen av de gamle pilegrimsledene var ikke bare uproblematisk, og den kontinuerlige satsingen på disse traseene har vært gjenstand for kritikk fra både kristelig og verdslig hold. Vi mener dette har vært en sunn utvikling, enten målestokken er sekulær eller økumenisk. Å gå er bra for kropp og sjel, uansett hva eller hvem man måtte tro på. Det er fysisk fostring og mentalhygiene i en og samme operasjon. Slik får i hvert fall idrettsministeren uttelling for turen.