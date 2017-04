Tiggere drar fra Bergen - hevder de er utsatt for hets og vold etter NRK-dokumentar

Tiggere i Bergen har blitt spyttet og sparket på etter NRKs tigge-dokumentar, hevder flere organisasjoner. Nå vil stadig flere fattige rumenere reise fra byen.

Tirsdag viste NRK dokumentaren «Lykkelandet» som kartlegger et nettverk av bakmenn som det påstås at håver inn penger på prostitusjon, narkotika og tyveri i tiggermiljøet i Bergen.

I dagene siden har reaksjonene ikke latt vente på seg.

På alle nivåer i politikken, fra statsministeren til ordførere, har det blitt tatt til orde for å innføre tiggeforbud.

Samtidig melder mediene i Bergen at elleve tiggere har forlatt byen etter at bergensere angivelig har gått fysisk til angrep på dem som følge av dokumentaren.

Torsdag sier daglig leder i Robin Hood-huset Marcos Amano til VG at flere tiggere vil reise fra Bergen.

– Det er flere som ønsker å få hjelp til å kjøpe flybilletter. Jeg vet om fem til som jeg regner med at kommer tilbake i dag. Kanskje de har klart å skaffe nok penger til en billett, sier han.

Tigging ikke problemet

NRKs dokumentar viser hvordan rundt 140 rumenere styrer markedet for prostitusjon og tigging i Bergen.

Amano sier de til en hver tid har kontakt med 40 til 50 tiggere i byen. Han mener det burde kommet tydeligere frem at dokumentaren handler om et kriminelt nettverk som driver med menneskehandel, prostitusjon, narkotikaomsetning.

– Da kunne vi kanskje unngått noe av gårsdagens aggresjon. Langt fra alle tiggere i Bergen er knyttet til dette nettverket, hevder han og fortsetter:

– Enkelte har sagt direkte at de har blitt sparket og spyttet på og andre har bekreftet at de har sett at det skjer.

VOLD OG HETS: Prosjektleder ved Kirkens bymisjons akuttovernatting, Sebastian Schwalbach, bekrefter at flere rumenske tiggere i Bergen forteller om vold og hets etter at NRK viste Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet». Foto: Truls Bakken

Tar avstand

Han opplever ikke at det er tiggingen som er problemet, men menneskehandel, narkotikahandel og prostitusjon. Han vil oppfordre de som kjøper seksuelle handlinger må tenke seg om og slutte med det.

Redaktør for Brennpunkt-redaksjonen, Odd Isungset, skriver i en e-post til VG at NRK tar sterk avstand fra handlingene som blir beskrevet av tiggerne.

– Har det ikke bra



Også ved akuttovernattingen i Bergen, som drives av Kirkens bymisjon, beskriver de situasjonen for tiggerne som svært dårlig etter tirsdagens Brennpunkt-dokumentar.

– Vi åpnet døren to timer tidligere enn vi pleier og huset 30 personer natt til i dag. Kort sagt kan jeg si de ikke hadde en lett dag, sier Sebastian Schwalbach som er prosjektleder.

Han bekrefter at flere forteller om vold og angrep dagen etter at dokumentaren ble vist.

– De har det ikke bra. De som var hos oss i natt fortalte at de har blitt truet og utsatt for vold. De ble sparket og skjelt ut imens de gikk gjennom søppelet i byen. En del av dem har uttrykt et ønske om å forlate Bergen, sier Schwalbach.

– Hva mener du om måten folk i Bergen har reagert?

– Det er helt uakseptabelt med vold, det trenger vi ikke å diskutere. Jeg kan forstå at man er skeptisk, men å bruke vold og skjelle ut tiggere kan man spare seg for.