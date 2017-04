Solberg vil fortsatt ha tiggeforbud

Statsminister Erna Solberg (H) ber folk tenke over at de kanskje støtter organisert kriminalitet ved å gi til tiggere, og ønsker tiggeforbud.

I Brennpunkt-dokumentaren «Lykkelandet» som ble vist på NRK tirsdag kveld, kommer det fram hvordan et nettverk på rundt 140 rumenere tjener millioner på organisert tigging, prostitusjon, narkotika og annen kriminalitet.

– Jeg reagerer sterkt på dette. Samtidig er ikke dette noe nytt, og problemene påpekte vi også før valget i 2013, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Hun slår fast at Høyre fortsatt ønsker et forbud mot tigging.

– Hvis det er vilje i Stortinget nå, har regjeringen et forslag vi kan komme med raskt.

Statsministeren møter imidlertid kritikk for sin tilnærming.

– Et tiggeforbud vil gi et annet gatebilde i noen dager, men utnyttingen av mennesker vil bare finne andre måter. Det vil være mer skjulte måter, og det vil ikke være bedre for samfunnet vårt, sier seniorrådgiver i Kirkens Bymisjon, Børre Arnøy til NRK.

SV har ikke noen planer om å gå inn for et tiggeforbud, men ber om at bekjempelse av kriminaliteten som avdekkes i NRKs dokumentar, prioriteres høyere av politiet.

Os vil forby tigging

Ordfører Marie Bruarøy (H) i Os kommune i Hordaland ønsker nå å innføre tiggeforbud i kommunen, melder Os & Fusaposten.

– Vi har lenge vurdert å innføre et slikt forbud lokalt, men når vi nå ser hvor tydelig politiet uttaler seg i dokumentaren og her lokalt, finner vi at tiden er moden, sier hun til avisen.

Et forbud kan ifølge avisen bli vedtatt i kommunestyret i juni.

– Deretter vil det ta tre måneder før departementet vurderer vedtaket. Forhåpentligvis har vi tiggerforbudet på plass tidlig i høst, sier varaordfører Laila Reiertsen (Frp).

Tiggere utsatt for vold og sjikane

Politiet undersøker nå opplysninger om at tiggere skal ha blitt utsatt for vold på åpen gate etter at dokumentaren ble sendt tirsdag kveld, melder Bergens Tidende.

– Opplysningene vi er blitt gjort kjent med, går ut på at det har vært flere tilfeller av folk som er blitt sjikanert. Og i ett tilfelle: at en person er blitt slått og sparket, sier visepolitimester Olav Valland til avisen.

– Dette er helt uakseptabel atferd, uavhengig av om dem som er utsatt for dette tilhører et organisert tiggermiljø eller ikke. Tilreisende har krav på det samme rettsvern som hvem som helst andre i dette samfunnet, sier han.

Leder Marcos Amano ved Robin Hood-huset i Bergen, som tilbyr mat og rådgivning til hjemløse, har fått høre om flere stygge episoder.

– Det har vært utskjelling, og folk som har blitt sparket, slått og spyttet på, sier Amano til NRK.