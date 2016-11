Tidligere leder for SOS Rasisme dømt til fengsel

Tidligere leder i SOS Rasisme, Kjell Gunnar Larsen, er i Haugaland tingrett dømt til fengsel i to år for bedrageri. Halvannet år er gjort betinget.

Påtalemyndigheten ba om ubetingede fengselsstraffer for sju av de åtte tiltalte tidligere lederne og ansatte i SOS Rasisme.

For Larsen var aktors påstand fengsel i to år og ni måneder, hvorav ett år og tre måneder kunne gjøres betinget. Tingretten konkluderte med å dømme ham til to års fengsel, hvorav ett år og seks måneder gjøres betinget.

Han dømmes også til å betale erstatning til Nav på 387.000 kroner og til å tåle en inndragning på 560.000 kroner til fordel for SOS Rasisme.

For de øvrige tiltalte lød den strengeste påstanden på to år og tre måneders fengsel, hvorav omtrent halvparten betinget. Den mildeste påstanden var på sju måneders betinget fengsel.

Haugaland tingrett har dømt dem til fengselsstraffer fra ett år og to måneder, hvorav fire måneder ubetinget, og ned til 75 dagers betinget fengsel.

Maratonsaken startet i januar i år og varte fram til sommeren. Underveis reduserte påtalemyndigheten flere av postene i tiltalen vesentlig. Flere av tiltalepostene ble også frafalt.

Dommen onsdag er blant de lengre som er skrevet, den er på hele 340 sider