Thorbjørn Jagland om Kaci Kullmann Five: – Hun markerte kvinnenes innmarsj i politikken

Thorbjørn Jagland har delt et langt politisk liv med avdøde Kaci Kullmann Five. Han minnes en god kollega og respektfull meningsmotstander.

– Dette er veldig trist, selv om vi som satt i Nobelkomiteen med henne var klar over at det var den veien det gikk, sier generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland, til VG i forbindelse med at Kaci Kullmann Five døde søndag kveld.

Five og Jagland har delt et langt politisk liv sammen. På slutten av syttitallet var Jagland AUF-leder samtidig som Five var leder i Unge Høyre.

Da Jagland ble leder av Arbeiderpartiet i 1992, var Five allerede Høyre-leder. Senere var de to kolleger i Nobelkommiteen.

– Hun viste alltid respekt for meningsmotstandere. Hun var også preget av en sterk kollegialitet, som er viktig for å opprettholde troen på politikken. sier han.

Les også: Erna Solberg: – Hun har betydd mye

– Saklig og forutsigbar



Som politisk motstander var Five ifølge Jagland alltid forutsigbar og saklig, men at det kunne være krevende å møte henne i debatt.

– Fordi hun var så saklig, var det likevel alltid relativt behagelig. Hun skeiet aldri ut i debatter, sier han.

Det er også en god kollega Jagland minnes.

– Hun var aldri preget av en mangel på respekt, og alltid saklig og vennlig. I tillegg arbeidet hun veldig grundig, sier han.

Jagland mener det ikke er noen tvil om at det er et godt ettermæle Five etterlater seg.

– Hun var en av flere som markerte kvinnenes innmarsj i politikken, i tillegg til at hun var en sterk tilhenger av et europeisk samarbeid, sier han.

Kommentar: En foregangskvinne

STEMNING: President Barack Obama (midten) fleiper med Thorbjørn Jagland og Kaci Kullmann Five under Nobels fredspris seremonien i Oslo rådhus da Obama ble tildelt fredsprisen. FOTO: JAN JOHANNESSEN, , VG

Kåre Willoch: – Vil bli savnet av mange

– Kunnskapsrik



– Vi visste at hun var syk, men dette er jo ikke mulig å forberede seg på. Hun var jo veldig ung, sier Jan Petersen, tidligere partileder, statsråd og stortingsrepresentant for Høyre.

Jan Petersen og Kaci Kullmann Five i 1994. FOTO: Tore Berntsen, , VG

Five var hans forgjenger som partileder og Petersen beskriver henne som en politiker som moderniserte partiet.

– Hun var kunnskapsrik, skikkelig og banet vei for å modernisere partiet på viktige områder. Da vi begge var nye på Stortinget, sto vi blant annet på for å fremme en skarpere politikk overfor Sør-Afrika, sier Petersen.

Han mener hun forlot politikken altfor tidlig og forteller at han var svært glad da hun sa ja til å komme tilbake som leder for Nobelkomiteen.

Tetzchner: – Høyre har mye å være takknemlig for



– Kaci fortjener stor heder for sitt arbeid som tilhenger av det europeiske felleskapet, sier Michael Tetzchner, stortingsrepresentant og tidligere byrådsleder i Oslo for Høyre.

De traff hverandre først i Unge Høyre, og samarbeidet blant annet da hun var handelsminister og han byrådsleder i Oslo.

– Høyre har mye å være takknemlig for overfor Kaci. Hun var alltid skikkelig og ordentlig i alt hun gjorde, du kunne stole på henne. Hun etterlater seg et savn både politisk og personlig for alle som har samarbeidet med henne, sier Tetzchner.