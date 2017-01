Fant sæd og blod på «danskebåt»-lugarer

Avslørte store renholdsavvik på danskebåter og Kiel-ferga. Risiko for å bli syk, mener eksperter.

Det er TV 2 hjelper deg som har sjekket renholdet av til sammen ti lugarer på Stena Saga, DFDS' Crown Seaways og Color Fantasy – alle tre populære minicruise for nordmenn som ønsker seg noen dager på havet, kombinert med byferie i Danmark eller Tyskland.

Men som gjest om bord forventer du nok ren dusj, deilig nyvasket sengetøy og vegger uten sæd? Vel, test av renholdet viste at det slett ikke er noen selvfølge at du får tildelt ren lugar når du skal på tur.

På Stena Saga og Crown Seaways ble det på to lugarer funnet nettopp sæd på veggene – rett over sengen. I den ene sengen på en lugar hos Crown Seaways, fant de det som så ut til å være en buse.

SÆDFUNN: Denne testen viser positivt på funn av sæd på en av Stena Sagas lugarer. FOTO: TV 2 HJELPER DEG

Muggsopp på madrass



I sengene på Stena Saga ble det funnet hår, blod, smuler og søppel i sengene. Og ikke minst: Et stort område muggsopp på en av madrassene.

– Der ville ikke jeg ligget, muggsopp kan du bli syk av, sier innemiljøkonsulent Georg Blomberg i Bygg og Facility Consult til TV 2.

På alle ti lugarene ble det funnet svært høye verdier av mikroorganismer, som kan bety bakterier, sopp og annet du ikke kan se med det blotte øye. For at noe skal kunne regnes som rent, må verdien være under tusen.

På dusjgulvet i den ene lugaren hos Stena Saga, ble verdien målt til 198 360. Det er nær 200 ganger mer enn akseptabelt nivå.

Også på flere nattbord, fjernkontroller, lysbrytere og kraner var verdiene alarmerende høye. På den ene lugaren på Stena Saga var verdien av mikroorganismer høyere på kranen enn på dosetet.

I SENGEN: På en av lugarene på Crown Seaways ble denne mulige busen funnet på sengetøyet. Foto: , TV 2 HJELPER DEG

Syke kan bli sykere



Egil Lingaas er leder for Avdeling for smittevern på Oslo universitetssykehus. Han sier det ikke finnes noe klart svar på om det kan være farlig å bo på lugarer eller rom hvor renholdet er så dårlig som vist i testene til TV 2 hjelper deg.

– Det jeg kan si er at jo høyere forekomst av mikroorganismer, jo større er sjansen for at noen av dem kan gjøre deg syke, sier Lingaas.

For friske mennesker er sjansen for å bli syk mindre enn hos syke, og generelt kan han si at jo alvorligere sykdom man har, desto større er risikoen.

– Og syke folk reiser jo også med disse båtene, sier han.

Uavhengig av hvorvidt du kan bli syk eller ikke, mener Lingaas at det ikke skal være slik som dette på rom det skal bo folk.

– Vi forventer at det skal være noenlunde rent når vi bor på båter eller hoteller, sier Lingaas.

Dette er funnene



Stena Saga

Seiler Oslo–Frederikshavn



Tre lugarer ble sjekket: Ekstremt høye nivåer av mikroorganismer på dusjgulvene. I den ene dusjen var nivået nær 200 ganger over anbefalt. Også på badegulv, kran og nattbord var verdiene svært høye. Det ble funnet sæd på lysbryter ved sengen, samt muggsopp på en madrass. Andre funn på madrassene var blod, hår, smuler og søppel.



VG har vært i kontakt med Stena Line, som viser til svarene de har gitt til TV 2. Til kanalen svarer de følgende:

– Sånn skal det ikke være, sier pressesjef i Stena Line, Jesper Waltersson, om funnet av det som ser ut til å være en buse i en av sengene.

Stena Line sier de ser svært alvorlig på funnet av muggsopp, og at de allerede før undersøkelsen til TV2 hjelper deg hadde planlagt å bytte alle madrassene på Stena Saga.

Crown Seaways

Seiler mellom Oslo og København.

Tre lugarer ble sjekket: Svært høye verdier av mikroorganismer på dusjgulv, badegulv, toalettseter og kraner. Høye verdier også på nattbord og lysbryter ved seng. Funn av sæd på veggen ved sengen. På sengetøyet ble det funnet en mulig buse, hår og flekker.

Informasjonssjef Gert Jakobsen i DFDS Seaways svarer følgende:

– De har funnet ting de selvfølgelig ikke skal finne på rene lugarer. Vi er ikke tilfredse med resultatet av testen. Den eneste forklaringen vi kan gi er at her har både rengjøringen og kontrollen sviktet. Vi må ha et bredere dokumentert grunnlag for å vurdere hva vi skal gjøre med rutinene våre. Vi trenger at enda flere lugarer sjekkes. Vi synes ikke at dette er noe vi skal gjøre selv, og kommer til å be et ekspertfirma i industrien om å hjelpe oss med det. Vi vil at våre kunder skal stole på at de kommer til rene lugarer, og vil allerede nå gjøre ekstra anstrengelser med rengjøringen. Dette er det vi kan kalle en wake up-call.

Color Fantasy

Seiler mellom Oslo og Kiel.

Fire lugarer ble sjekket: Det ble funnet forhøyede verdier av mikroorganismer særlig på dusjgulv, badegulv, kran, fjernkontroll og lysbryter ved sengen. Verdiene varierte fra rom til rom, der de noen steder var lave. På det ene dusjgulvet var verdien imidlertid 21 688, som er 20 ganger mer enn hva som kan regnes som rent. På det ene sengetøyet ble det funnet to blodflekker.

VG har vært i kontakt med Color Line, som viser til svaret de har gitt TV 2.

Til kanalen skriver Helge Otto Mathisen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, at de, som en konsekvens av undersøkelsen til TV2 hjelper deg, har kjøpt ATP-måler til bruk om bord. Selskapet mener likevel at de har gode renholdsrutiner, og at de svært sjelden får klager på hygienen.