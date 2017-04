Siktet 17-åring i samme idrettsklubb som fremmedkriger

17-åringen som lørdag ble tatt med et sprenglegeme på Grønland i Oslo, kan knyttes til en mann som har reist fra Norge for å være fremmedkriger for IS.

Mannen og 17-åringen var medlem av samme idrettsklubb i hjembyen i Nord-Norge, der begge har drevet med bryting.

På Facebook har 17-åringen tidligere likt et bilde som fremmedkrigeren la ut få måneder før han reiste til Syria. 17-åringen kan gjennom relasjoner også knyttes til en annen fremmedkriger fra samme sted i Nord-Norge.

– Har sett det komme



VG har vært i kontakt med en trener i bryteklubben der 17-åringen var aktiv, som har vært frustrert over at ingen har fulgt opp gutten tidligere.

– Det er ingen bombe, det her. Vi har sett det komme, vi har vært gjennom dette før, men vi har ikke sett noen tiltak her hos oss, sier treneren til VG.

Den unge mannen, som er russisk statsborger, kom sammen med familien til Nord-Norge som asylsøkere i 2010. Siden har han fått oppholdstillatelse, opplyste Politiets sikkerhetstjeneste (PST) søndag.

I fjor flyttet 17-åringen til Oslo for å starte på videregående skole.

17-åringens forsvarer Aase Karine Sigmond sier hun ikke har hørt om den unge mannens kobling til fremmedkrigere.

– Men jeg forstod det slik at bakgrunnen for forebyggende samtale var at en han kjente var radikalisert for noen år siden, skriver hun i en SMS til VG, og henviser at PST tidligere har hatt en samtale med 17-åringen.

Bombe på Grønland

Det var sent lørdag kveld han ble pågrepet på Grønland i Oslo med en hjemmelaget sprengladning. PST har siktet ham for ulovlig befatning med eksplosiver, og opplyste på en pressekonferanse lørdag at dette går inn under terrorlovgivningen.

PST opplyser at den bombelignende gjenstanden var en primitiv improvisert sprengladning med begrenset skadepotensial. Politiet foretok en kontrollert sprengning av gjenstanden.

PST gjorde natt til søndag og søndag flere ransakinger og beslag i forbindelse med saken. De har også foretatt en rekke avhør av andre personer. Etter det VG erfarer har blant annet en eldre bror av 17-åringen, og hans samboer vært til avhør.

– Det er ingen flere siktede, eller mistenkte, i saken nå, sier PSTs pressetalsmann Martin Bernsen.

PST ønsker ikke å gi noen detaljer rundt beslag eller avhør.

– Det er uavklart om 17-åringen hadde intensjoner om å gjennomføre et terrorangrep, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland på søndagens pressekonferanse.

Nekter straffeskyld

PST opplyste søndag at de tidligere har gjennomført forebyggende tiltak mot 17-åringen på grunn av bekymringer rundt hans støtte til ekstrem islamisme. Hverken Bjørnland eller påtaleleder Signe K. Aalling ville si noe om hva som hadde utløst bekymringen, hvilke tiltak som hadde blitt gjort, eller når dette skjedde.

Ifølge NRK var det personer i brytemiljøet i hjembyen i Nord-Norge som varslet lokalt politi da gutten var 15 år. Det lokale politiet skal da ha gjennomført bekymringssamtaler, og PST skal ha blitt varslet.

17-åringen nekter selv straffeskyld, og sier han ikke har planlagt terror.

Han sier han ikke er radikal og ikke islamist, og han tar avstand fra IS og fra radikal islamisme, sier Aase Karin Sigmond. Hun vil ikke gå i detaljer rundt hva han har forklart i avhør.

– Han skulle ikke skade folk eller seg selv, sier hun.

17-åringen fremstilles for fengsling i Oslo mandag.