17-åringen som er siktet etter funn av eksplosiver i Oslo lørdag, kommer fra Nord-Kaukasus. Tsjetsjensk moské mener ungdommer fra dette området er svært sårbare for radikalisering.

– Jeg opplever at det er en kjempestor fare for radikalisering av ungdommene våre, sier Aslan Shamsaev, som er leder og forstander i Tsjetsjensk Islamsk kultursenter, til VG.

Den 17 år gamle gutten som PST har siktet for ulovlig befatning med eksplosivt materiale, er en russisk statsborger fra Nord-Kaukasus. I 2010 kom han til Norge med sin familie, som senere har fått innvilget opphold.

Mannen nekter straffskyld, og hans forsvarer Aase Karine Sigmond sier at han tar avstand fra IS og radikal islamisme.

Som VG tidligere har skrevet, har minst ti av de i overkant 80 personene som har reist fra Norge til krigen i Syria, opphav i Nord-Kaukasus sør i Russland.

Ifølge VGs opplysninger kommer de norske nord-kaukasiske krigerne fra de russiske republikkene Dagestan, Ingusjetia og Tsjetsjenia. Dette samsvarer også med PSTs egne opplysninger om fremmedkrigerne som har sitt opphav fra dette området.

Spør om radikaliseringsvideoer

Aslan Shamsaev i Tsjetsjensk Islamsk kultursenter, forteller at de opplever at ungdommene som har bakgrunn fra de russiske republikkene er særlig sårbare for å bli radikalisert.

BEKYMRET: Aslan Shamsaev i Tsjetsjensk Islamsk kultursenter, mener ungdommer som kommer fra Nord-Kaukasus er sårbare i møte med radikalisering. Foto: PRIVAT

– De har sett krig og urettferdighet fra russernes side, og det gjør det lettere å trekke dem inn. Det er lett å bruke religion og knytte det til situasjonen som var i Nord-Kaukasus, og si at den samme situasjonen nå utspiller seg i Syria. Ungdommer er lette å lure, sier han.

Kultursenteret har to moskeer, én i Oslo og én i Sandvika. Til sammen har de rundt 1.100 medlemmer i Norge, de fleste av dem er tsjetsjenere, men flere har også sitt opphav fra de andre russiske republikkene eller andre land. Shamsaev forteller at de hele tiden blir utfordret av at ungdommer på egenhånd får fatt på informasjon som kan ha til hensikt å radikalisere dem.

– Flere har kommet til oss med spørsmål fordi de har sett noe på en nettside eller på YouTube, og lurer på om det er noe i religionen som krever at de skal følge dette budskapet. Da svarer vi at det er ulovlig, og at budskapet ikke samsvarer med islam, forteller han.

Vold og konflikt

I løpet av de siste årene har tusenvis av russiske borgere reist til Syria for å slutte seg til terrorgruppen IS, Jabhat al-Nusra-fronten eller andre voldelige opposisjonsgrupper. Blant dem er det mange som kommer fra de russiske republikkene Tsjetsjenia, Ingusjetia og Dagestan i Nord-Kaukasus.

Opprørsbevegelsene i Nord-Kaukasus ble radikalisert gjennom de to krigene som Russland førte mot Tsjetsjenia, som søkte om løsrivelse etter Sovjetunionens fall.

– Samfunnet har vært preget av vold og konflikt i mange, mange år, og ut av det samfunnet vokste det frem en del terrorgrupper, sier seniorforsker Julie Wilhelmsen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) til VG.

NUPI-FORSKER: Julie Wilhelmsen har hatt Nord-Kaukasus som spesialfelt i 17 år. Foto: Jan Petter Lynau , VG

– Henvender seg til sårbare individer



Hun forklarer at den verdensomspennende jihadist-bevegelsen ofte kobler seg på lokale konflikter og appellerer til de som deltar i konfliktene. Fra å være en konflikt preget av separatistgrupper, blir det i stedet dannet et ideologisk fellesskap.

– I Tsjetsjenia ble det synlig da de ikke lenger snakket om et selvstendig Tsjetsjenia, men omtalte seg som hellige krigere, og at målet ikke nødvendigvis var frihet fra Russland, men å utkjempe jihad mer generelt, forklarer Wilhelmsen.

– IS har vært utrolig kløktige i måten de har rekruttert i Nord-Kaukasus. De henvender seg til sårbare individer og tilbyr dem spesielle oppgaver i Syria. De rekrutterer alt fra medisinsk personell til jenter som kan bli gode koner, sier forskeren.

Avviser islamistkontakt og straffskyld i nye avhør



Den terrorsiktede 17-åringen som ble tatt med en sprengladning på Grønland i Oslo har avvist at han skulle skade noen i nye avhør med politiet lørdag.

Ifølge NRK nekter han straffskyld og avviser også at han skal ha hatt kontakt med ekstreme islamister.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vil ikke kommentere avhøret, men sier at det blir gjennomført flere avhør med ulike personer i løpet av påsken.

Forsvarer Aase Karine Sigmond forteller at 17-åringen har fastholdt at han er uskyldig under de nye avhørene.



– Han erkjenner ikke straffskyld for de forholdene han er siktet for, sier Sigmond til VG.



– Hadde bare sett krig

Flere tusen fra Nord-Kaukasus har fått opphold i Norge som følge av de krevende forholdene i de russiske republikkene, aller flest fra Tsjetsjenia.

– Mange av oss som har flyttet hit, har vokst opp med krig. Selv om man har flyttet til et fredelig sted, sitter det fortsatt i hodet på mange - at man må kjempe mot noe. Da er det lett å trekke dem inn og radikalisere dem, sier Shamsaev.

I moskeene deres jobber de målrettet med å få ungdommene med på fritidsaktiviteter som ledd i arbeidet mot radikalisering.

– Da jeg kom til Norge visste jeg ikke at en slik verden fantes, og at en ung mann som meg hadde så mange muligheter. Jeg hadde bare sett krig. Vi prøver å få ungdommene med på aktiviteter og idrett, og forteller dem at de skal følge loven i landet som beskytter dem og som gir dem masse muligheter, sier han.

Oppvokst med vold

Forsker Julie Wilhelmsen påpeker at en flyktning fra Tsjetsjenia er oppvokst i et samfunn der det radikale og voldelige er det vanlige.

– Det er arven deres. Med utenforskap blant tsjetsjenske barn og unge i det norske samfunnet, og deres søken etter sin egen identitet, er det naturlig at noen av dem blir trukket inn i radikaliserende miljøer. De finner det kanskje selv på internett og blir en del av et forestilt fellesskap som er logisk for dem, sier Wilhelmsen.