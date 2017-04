Halvparten lar terror påvirke reiseplanene

Nordmenn er mer redde etter lastebilangrepet i Stockholm - både i Norge og i utlandet. Terror skremmer oss likevel ikke fra storbyene som er hardest rammet.

De siste årene er flere hundre mennesker drept i terrorangrep mot populære reisemål som Paris, Nice, Berlin, London, Egypt, Tyrkia – og før helgen Stockholm.

Det har gjort nordmenn mer nervøse for å bli rammet av terror. Siden lastebilangrepet fredag svarer 41 prosent at de har blitt mer redde for terrorangrep i Norge i en spørreundersøkelse gjennomført av InFact på vegne av VG.

Når det kommer til utlandet svarer nesten halvparten – 47 prosent – at de lar terrorfrykt påvirke reiseplanene sine.

Mange skremt av terror * Lastebilangrepet i Stockholm har gjort 41,5 prosent mer redde for terror i Norge. 44,5 prosent svarer nei på samme spørsmål. 13,9 prosent vet ikke. * Nesten halvparten – 47,6 prosent – tenker på terrorfare når de velger reisemål. 38,4 prosent gjør ikke det. 14 prosent vet ikke. * Undersøkelsen er gjennomført av InFact AS for VG. * Den er basert på 1013 automatiske telefonintervjuer foretatt den 10. april 2017. * Feilmarginen er +/- 3 prosent på totalutvalget.

– Nordmenn lar seg tydelig skremme av den siste tidens hendelser, sier fagsjef Knut Weberg i InFact.

Terrorfrykt av dette omfanget har ikke meningsmålingsbyrået registrert tidligere. Forrige gang dette ble målt var i januar 2016 da 33 prosent svarte ja.

– Det kan skyldes at vi har spurt såpass kort tid etter terrorangrepet, men det kan også være fordi angrepet skjedde så nært oss geografisk og med så enkle midler, sier Weberg.

– Denne frykten vil nok legge seg noe de kommende ukene, men det er likevel oppsiktsvekkende høyt, legger han til.

Har solgt mer til Nice og Paris



Reiselivsbransjen merker tydelig at folk lar seg påvirke av terrorhendelser.

– Folk har ikke sluttet å reise, snarere tvert imot, men folk velger andre steder nå, sier kommunikasjonsansvarlig Nora Aspengren i Tui, tidligere Startour.

Selskapet har kontorer over hele Europa, og tendensen er den samme overalt. Folk har nærmest sluttet å dra til sol- og badedestinasjoner som Tyrkia og Egypt, mens interessen øker tilsvarende for Hellas og Spania

– Vi har mest familieferier, og da ser vi at folk lar seg påvirke tydeligere enn når det kommer til storbyferiene. Det virker som folk er mer konservative når de reiser med barn, sier Aspengren.

I Ving bekrefter de trenden. I Tyrkia har markedet nærmest kollapset, og de anslår at 55 000 nordmenn reiser hit i år – mot i underkant av 500 000 i toppåret 2013.

For storbyene stiller det seg likevel annerledes.

– Hvis vi tar Paris og Nice som eksempler har vi solgt mer i hittil i år enn på samme tidspunkt i fjor, så folk har på ingen måte sluttet å reise hit, sier kommunikasjonsdirektør Tonje Løkaas Fossum.

Dette til tross for at disse byene er rammet av to svært blodige terrorangrep de siste årene.

– Når vi ser det skje såpass nært som Stockholm eller London trenger det ikke ta mer enn et par uker før folk reiser dit som normalt. Det er fælt å si det, men det ser ut som vi har lært oss å leve med at dette skjer, sier Løkaas Fossum.

Følg lokale råd



Utenriksdepartementet råder nordmenn som skal reise i utsatte land til å følge situasjonen nøye før avreise og mens man er i landet. I tillegg ber de folk om å registrere seg på reiseregistrering.no samt sørge for å ha reiseforsikring.

– Dersom noe skulle oppstå bør man følge råd fra lokale myndigheter og gi beskjed til pårørende hjemme om hvor man er. Det er viktig å understreke at den reisende har ansvar for sin egen sikkerhet og bør ta forholdsregler deretter, sier Astrid Sehl, pressevakt i UD.

På departementets nettsider er det lagt ut reiseråd for de forskjellige landene - også populære reisemål som Frankrike og Storbritannia. Pressevakt Astrid Sehl anbefaler alle reisende som er i tvil om å sjekke disse.

– I enkelte hjørner av verden er situasjonen dessverre såpass risikofylt, at Utenriksdepartementet fraråder å reise til eller oppholde seg der, sier hun.