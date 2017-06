London-angrepet: Terroristens mor skammer seg over å sørge over sønnen

Terroristen Youssef Zaghbas mor snakket med sønnen to dager før angrepet.

– Jeg kan ikke engang sammenligne min smerte med ofrenes familier.

Youssef Zaghbas mor, Valeria Collina Kadhija, snakket med sønnen sin to dager før angrepet som tok livet av syv mennesker i London lørdag kveld.

– Det var en hyggelig samtale. Vi pratet sammen som vanlig, forteller hun i et intervju med flere medier, blant annet BBC.

Sammen med Khuram Butt og Rachid Redouane kjørte den marokkansk-italienske 22-åringen en varebil inn i en folkemengde på London Bridge like før klokken 22 lørdag kveld. Syv mennesker ble drept og 48 skadet i angrepet, som skjedde i området rundt Borough Market. Gjerningsmennene ble skutt av politiet da de ikke etterkom ordre om å stoppe og legge seg ned.

– Han pleide å si at vi burde flytte til Syria

Zaghba ble stoppet på en flyplass i Bologna i mars i fjor, da han skal ha vært på vei til Syria. Kadhija, som bor i Italia, forteller at sønnen for en tid tilbake begynte å snakke om å forlate Europa. Hun sier han ville de skulle flytte til Syria.

TREDJE IDENTIFISERTE GJERNINGSMANN: Youssef Zaghba (22) ble skutt av politiet etter han angrep fotgjengere på London Bridge lørdag. Reuters

– Jeg spurte om han var gal. Jeg sa at jeg har ingen intensjon om å dra til Syria med deg eller noen andre, jeg har det fint i landet mitt, forteller moren.

Etter at sønnen ble tatt på flyplassen, begynte italiensk politi å overvåke ham. Italienerne har ifølge BBC delt informasjon om 22-åringen med flere lands etteretningstjenester, også Storbritannias. Likevel fikk Zaghba reise utenlands.

Moren forteller at Zaghba begynte å jobbe i en muslimsk nyhetskanal da han kom til London. Men hun var bekymret for sønnen, han virket dyster.

– Det burde aldri skje igjen

Etter hun hørte om angrepet på London Bridge, forsøkte Kadhija å få kontakt med sønnen. Men hun kom aldri gjennom.

Først tirsdag denne uken kom politiet hjem til Kadhija, og informerte henne om at sønnen var en av gjerningspersonene. Nå tenker hun på familiene til sønnens ofre.

– Jeg kan forstå min egen personlige tragedie. men jeg kan ikke en gang sammenligne min smerte med deres. Det er som om jeg skammer meg over å si at jeg også er en mor, at jeg også lider.

Hun støtter avgjørelsen Storbritannias imamer har tatt om ikke å begrave Zaghba.

– Jeg skjønner at det er riktig nå å gi et så tydelig signal. Vi trenger den gesten. Pressen anklager muslimer for ikke å ta standpunkt, men det gjør vi.

Hun tar også selv avstand fra sønnens handlinger.

– Det er helt forferdelig. Det skulle ikke ha skjedd, og det burde aldri skje igjen. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å forhindre det. Vi trenger mer utdanning for unge mennesker, sier hun.