LONDON (VG) Når alle løp for livet, gikk fotograf Gabriele Sciotto motsatt vei. Direkte mot terroristene.

Like før klokken fem i natt bekreftet politiet at de har skutt og drept tre mistenkte terrorister. På samme pressekonferanse ble det opplyst at seks mennesker ble drept i angrepet og 20 skadet.

Gabriele Sciotto havnet mitt i dramaet og tok det dramatiske bildet hvor en av terroristene ligger på bakken etter å ha blitt skutt av politiet. Han er iført kamuflasjefargede militærbukser og har flere bokser festet til overkroppen.

Politiet opplyste senere at det er en falsk selvmordsvest. Trolig brukt av terroristene i et forsøk på å holde politiet på avstand.

Så politiet skyte terroristene

Sciotto er Juventus-fan og var på vei hjem «The Sheaf Pub» etter å ha sett favorittlaget tape for Real Madrid i Champions League-finalen.

Da hun var på vei ned Park Street kom en mann løpende.

– Han var kanskje 35 år. Han ropte; «Løp avgårde, det er et pågående terroristangrep». De andre menneskene rundt meg begynte å løpe bort, forteller hun til The Guardian.

Fotografen fortsatte imidlertid nedover gata.

– Jeg lager dokumentarfilm. Jeg gjorde det jeg er trent til. Det var mørk, men jeg kunne se tre menn på andre siden av gaten. De var rundt 20 meter unna. Det var forvirrende og det tok noen sekunder før jeg forsto hva som foregikk, sier Gabriele Sciotto til nettstedet.

– Politiet reagerte raskt

Hun observerte at det var en politimann inne på Borough Market. Terroristene forsøke å komme seg unna ved å løpe nedover Stoney Street, mot puben Wheatsheaf.

Ifølge Sciotto kom det plutselig masse politi fra motsatt som retning som ba de flyktende gjerningsmennene om å stoppe og legge seg ned på bakken. Ifølge fotografen så ble terroristene skutt av politiet da de ikke etterkom ordren.

– Jeg kunne se at en av de fortsatt rørte seg. Det var mye blod. Jeg kunne se at politiet var redde. Politimannen i Borough Market forsøkte å forsikre seg om at ingen var skadd. Han forsøkte å få alle ut. Politiinnsatsen var veldig rask, mener Gabriele Sciotto.