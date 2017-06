Utøya-naboer splittet i synet på minnesmerke

En gruppe beboere ved Utøya reagerer sterkt på at Utstranda Velforening uttaler seg på vegne av dem i debatten om hvor et minnesmerke etter 22. juli skal være.

I et innlegg i Aftenposten, undertegnet 17 Utøya-naboer, skriver de at synet på et minnesmerke er delt blant naboene. De 17 naboene støtter det siste forslaget fra Statsbygg om minnesmerke på Utøyakaia.

– Det tidligere vedtatte minnestedet på Sørbråten møtte motstand i nabolaget, men forslaget som nå foreligger, synes å ha støtte blant mange av oss, skriver de og takker Statsbygg og samarbeidspartnerne i arbeidsgruppen for en god prosess.

Bakgrunn: Utøykaia blir godkjent som minnested for 22. juli

Ikke rettssak

De reagerer kraftig på at uttalelser fra formann Maria Holtane-Berge i Utstranda Vel og advokat Harald Stabell, som representerer foreningen.

– På NRK Dagsrevyen 13. juni tillot Maria Holtane-Berge og advokat Harald Stabell seg å si på vegne av «naboene» at vi vurderer rettssak mot staten hvis minnestedet blir vedtatt lagt til Utøya-kaia. Det vurderer vi som undertegner dette innlegget ikke! De som ønsker en rettssak, bes nå om å stå fram med sitt syn og ikke skyve et helt nabolag foran seg i denne saken, skriver naboene.

VG mener: Nå må minnesmerket på plass

I et intervju med Aftenposten sier Even Frogh, en av naboene bak innlegget, at de har håpet at ting skal roe seg uten at de må skape splid i bygda.

– Vi vil ikke bli oppfattet som sutrete naboer, for det er vi ikke, sier Frogh.

POSITIV: Utøya-nabo Even Frogh (t.v.) under befaringen med Anette Bastnes i Statsbygg, og Erlend Blakstad Haffner som bistår Statsbygg, i april. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Fikk du med deg? Anders Behring Breivik har skiftet navn

Før sommeren

Holtane-Berge er ikke glad for kritikken.

– Jeg syns det er fryktelig trist at noen naboer velger å skrive et brev til pressen, fremfor å snakke direkte med oss, sier hun.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vil før sommeren peke ut hvor Utøya-minnesmerket skal legges, og det står mellom Sørbråten og Utøykaia.

Velforeningen vil imidlertid ha en utredning av deres ønske om at et minnesmerke skal legges på Utsikten.

– Over 90 prosent av medlemmene stemte for at vi ønsker utredning av Utsikten-alternativet, sier Holtane-Berge.