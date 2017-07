Seks år etter terroren stiller Utøya-ungdommer til valg på Stortinget

Det er seks år siden i dag. Nå står flere av dem terroristen ønsket å drepe, på valg til Stortinget.

Terroristens mål var å ødelegge sosialdemokratiet, og Arbeiderpartiet som makt i Norge. Seks år etter terroren har tolv Utøya-ungdommer bestemt seg for å stille til stortingsvalg, ifølge AUF. VG har møtt fire av dem.

Fredric Holen Bjørdal og Åsmund Aukrust fra henholdsvis Møre og Romsdal og Akershus går trolig inn i sin andre periode som stortingsrepresentanter. Elise Bjørnebekk-Waagen fra Østfold og Kristine Hallingstad fra Aust-Agder stiller for første gang. Motivasjonen? Han som prøvde å ødelegge, skal ikke få vinne. Grunnen til at de begynte med politikk i utgangspunktet har blitt mye viktigere: Å kjempe for demokratiet og det samfunnet de vil ha, kjempe mot terroristens hat.

– Det går kanskje litt faen i deg, sier Elise.

Fredric er enig. Tankene han hadde om å slutte med politikk etter 22. juli, forsvant raskt. Kort tid etter Utøya stoppet han opp og spurte seg selv om det var verdt det. Om det han elsket å drive med var verdt risikoen det plutselig fikk; å kunne bli drept for å mene noe.

– Det var nok av og til jeg tenkte at det var bedre å legge politikken på hylla. Men da taper jo du, og så vinner han. Og når jeg først konkluderte sånn, blir jeg litt fandenivoldsk. Dette skulle jeg klare, liksom.

Åsmund var nestleder i AUF da terroristen angrep. Tiden etterpå gikk med til jobb, og det å skulle slutte med politikk, ble uaktuelt.

– Jeg vurderte vel aldri å slutte. Der og da opplevde jeg det egentlig ikke som et valg.

Heller tvert imot, jeg følte meg privilegert som fikk lov til å jobbe med politikk. Det ble mye viktigere.

OPPLEVDE UTØYA-TERROREN: Elise Bjørnebekk-Waagen (27), tredjekandidat til Stortinget for Østfold Arbeiderparti. Foto: GISLE ODDSTAD/VG

Elise var fylkesleder i Østfold og sentralstyremedlem i AUF da hun ble skutt på Utøya. I ettertid var politikk en så naturlig del av hverdagen, at å slutte ikke var noe alternativ. For henne var den fysiske skaden en større barriere enn å komme tilbake til politikken.

– Politikk var jo en del av hverdagen. Jeg var så aktiv og etablert, og så opplevde jeg at demokratiet ble truet, og det jeg trodde på ble satt under press. Det gjør at man kjemper hardere.

For Kristine har veien tilbake til politikken, slik hun kjente den, vært lengre. Høsten etter 22. juli begynte hun på en bachelorgrad i juss ved Universitetet i Agder. Vervet i sentralstyret gikk ikke, hun måtte gi seg ett år etter terroren.

– Det ble for mye. Den gnisten som gjorde at jeg ble med i AUF da jeg var 14, bare sluknet.

På alle møter, arrangementer og samlinger så hun seg over skulderen.

– Hver gang jeg skulle til kontoret var jeg sikker på at jeg skulle dø. Jeg var helt sikker på at den neste som kom inn døren på lesesalen skulle ha et gevær. Det eneste jeg gjorde var å kikke mot utgangen.

Vervet måtte vike.

– Jeg hadde mistet noe ganske viktig med meg selv, som jeg ikke fikk på plass. Den gnisten. Jeg måtte tilbake til kjerneverdiene som gjorde at jeg ville inn i politikken i utgangspunktet.

Utøya, 22. juli 2011

Det har akkurat vært allmøte i kafébygget, som ligger omtrent midt på Utøya. De har snakket om bomben i Oslo. Ungdommene på sommerleir har fått høre at morgendagen, da høydepunktet skulle vært at statsminister Jens Stoltenberg kom, nok blir litt annerledes. Dagens aktiviteter er også avlyst.

OPPLEVDE UTØYA-TERROREN: Åsmund Aukrust (32), fjerdekandidat til Stortinget for Akershus Arbeiderparti. Sitter på Stortinget nå. Foto: Janne Møller-Hansen/VG

Åsmund Aukrust er nestleder i AUF. Han og resten av ledelsen har holdt møtet.

– Vi kunne jo egentlig bare gi den informasjonen som var på nett, men vi fikk i alle fall samlet folk. Det er jo dramatisk, men vi skal være sammen og ha det fint likevel, forteller Åsmund.

Få er spesielt bekymret for noe annet enn det som skjedde i Oslo. Utøya er for de fleste det tryggeste stedet i verden.

Kort tid etterpå kommer det Åsmund omtaler som rykter om skyting.

– Jeg er fremdeles oppe i kafébygget. Det er jo dramatisk, men det høres for vanvittig ut til at jeg kan ta det alvorlig. Før han kommer inn og begynner å skyte der.

Åsmund står med ryggen til døråpningen idet han hører et skudd treffe den ene veggen i rommet han står i.

– Jeg er heldig og kommer meg ut. Utenfor ser jeg flere lik. Det er da jeg skjønner at det virkelig er alvor. At dette kommer til å gå helt galt.

Kristine er også i kafébygget. Hun er sentralstyremedlem i AUF. I motsetning til så mange andre, føler hun seg utrygg etter nyheten om bomben i Oslo.

– Jeg føler meg ekstremt utsatt. Det er noe med at vi er så mange hundre mennesker samlet på en øy.

Hun er sentralstyremedlem i AUF på denne tiden. Sammen med en venninnegjeng fra Lillesand, startet hun lokallag der allerede som 14-åring. I 2011 dro hun til Utøya for sjette gang.

– Jeg sitter i storsalen når de første skuddene kommer. Jeg hører det ikke selv, men jeg går mot vinduet og ser en jente jeg kjenner gå oppover. Plutselig får hun panikk og løper andre veien. Da skjønner jeg at noe har skjedd.

Like etter hører Kristine et skudd.

– Det må ha vært rett utenfor, for det var veldig høyt.

OPPLEVDE UTØYA-TERROREN: Fredric Holen Bjørdal (27), andrekandidat til Stortinget for Møre og Romsdal Arbeiderparti. Sitter på Stortinget nå. Foto: THERESE ALICE SANNE/VG

Skuddet etterfølges av flere nye skudd. Det blir kaostilstand inne i huset. Altfor mange sloss om å komme seg ut døren mot teltplassen. Kristine står i den andre enden av rommet.

– Men plutselig begynner de å skrike, og prøver å løpe mot meg. Da skjønner jeg at nå kommer noen hit.

Fredric er også sentralstyremedlem. Han har fått jobben med å være kjøkkensjef på årets sommerleir. På kjøkkenet i kafébygget har han laget kyllingsuppe til de 550 deltagerne denne ettermiddagen. Han setter en stor kjele fylt med suppe fra seg på en benk på kjøkkenet. Sekundet etter hører han smell.

– Derfra og ut er det egentlig bare kaos. Først blir jeg nysgjerrig. Så ser jeg flere titalls paniske ungdommer løpe mot meg. Da skjønner jeg at dette er farlig.

Kristine løper gjennom en gang inn i kaféen, i andre enden av huset hun befinner seg i. Også der kjemper alle for livet for komme seg ut døren i enden av bygget. Hun snur, løper tilbake i gangen og ut en dør fra kjøkkenet.

OPPLEVDE UTØYA-TERROREN: Kristine Hallingstad (26), tredjekandidat til Stortinget for Aust-Agder Arbeiderparti. Foto: LISE SKOGSTAD/VG

Elise er også i kafébygget når hun hører skuddene. Også hun beveger seg rundt på øya, men klarer ikke komme seg unna. Gjerningsmannen skyter henne til slutt i kneet. På den tiden er hun like ved pumpehuset.

Kristine løper ned til pumpehuset, ved vannkanten nord på øya. Der skal terroristen om kort tid drepe 14 ungdommer. Når Kristine kommer frem, er det stappfullt av folk bak det lille bygget.

– Jeg blir først ganske sint, for er så mange der at jeg må ned på berget. Der føler jeg meg mye mindre beskyttet.

Ettersom terroristen kommer fra oversiden, skal det vise seg at Kristine har flaks. Hun kommer til å stå nære nok vann til å kaste seg uti og svømme vekk når gjerningsmannen kommer.

Oppe i kafébygget hopper Fredric ut et vindu på kjøkkenet og løper ned mot vannet. Også han til pumpehuset.

På denne tiden verserer det rykter blant ungdommene om hvem det er som skyter. Noen sier det er AUF-ere, andre sier det er mange gjerningspersoner. Kristine har fått høre fra en bekjent at det er snakk om én mann, som har kledd seg ut som politi.

På et tidspunkt merker hun en form for lettelse spre seg blant ungdommene. Mens de står bøyd bak berget, en liten høyde like ved pumpehuset, reiser en gutt seg opp, og ser over kanten for å se hva som skjer. Kristine begynner å lure.

– Han sier at politiet har kommet for å redde oss. «Er det en eller flere politimenn?» spør jeg han. Han svarer at politimannen er alene.

Kristine skjønner hva som skal skje.

– Det går kaldt nedover ryggen min. Jeg skjønner at nå er det liv eller død.

Fredric løper når terroristen kommer til pumpehuset.

– Men jeg var jo på en øy. Du tror du løper i motsatt retning, men plutselig er han der og begynner å skyte etter deg.

Fredric ser aldri gjerningsmannen godt. Han ser geværløpet, og at det skimter fra det. Fredric fortsetter å løpe, vekk fra skytingen.

– Du kjenner kulene fyke forbi deg. Det oppleves som de er millimeter fra deg.

Kristine løper ut i vannet. Hun hører det første skuddet, bare noen meter unna. Dukker hodet under vann. Oppe igjen ser hun at flere har lagt på svøm.

– Jeg snur meg. Da står han på høyden jeg gjemte meg bak inne på land. Han har et maskingevær som peker mot vannet.

I vannet ser Kristine et menneske som strever med å svømme vekk. Terroristen skyter mot ham. Plaskingen forsvinner umiddelbart.

SAMMEN I SORGEN: Elise Bjørnebekk-Waagen tok måten Norge sørget over terroren som en måte å kjempe seg videre på. Foto: Trond Reidar Teigen , NTB scanpix

Fredric ender i en slags grotte ved vannkanten, hvor han er i ly for de som kommer ovenfra. Man må ned til vannet for å se at han er der.

– Jeg står der med vann opp til knærne, og bare venter på at noen skal komme og skyte meg. Det er noe jeg ikke unner min verste fiende.

Samtidig er Åsmund i bevegelse på øya, og gjemmer seg flere steder.

– Jeg står bak en skateramp en stund. Der er det så mye trær at vi ser ikke hva som skjer. Jeg ender til slutt i et telt, der blir jeg liggende et par timer.

Kristine svømmer videre. Kort tid etterpå får hun kastet seg i en av båtene som har dratt ut for å redde ungdommene fra helvetet.

– Det er først da at jeg får et slags utbrudd. Jeg skriker til han som kjører båten at han må lengre vekk fra øya. Jeg klarer ikke å koble at jeg er trygg.

Fredric har holdt seg i grotten ved vannkanten i flere timer, frem til han en gang ut på kvelden blir hentet av en av båtene som Utøya-naboene hentet inn ungdommer med.

Alle fraktes til Sundvollen. Der begynner arbeidet Åsmund og resten av ledelsen gjør for å rett og slett skaffe oversikt over hvor mange medlemmer som er drept. Sjekke lister over hvem som skulle ha vært der, og hvem som aldri møtte opp.

– Det døgnet på Sundvollen var hard jobbing. Det gikk egentlig i ett med ukene og månedene etterpå.

– Det var en veldig fin tid

Tiden etter Utøya er forskjellig for de fire politikerne.

For Åsmunds del er det mye jobb; ledelsen i AUF står overfor utfordringer de aldri kunne forestilt seg. Likevel minnes han ukene i etterkant av terroren som fine.

– Det er klart det var tøft. 69 medlemmer var drept, og fryktelig mange skadet. Men det var en veldig fin tid, også, jeg tror mange AUF-ere satte pris på å være sammen. Det brakte på en måte frem det beste og det verste, på en gang.

– FØLTE MEG PRIVILEGERT: Åsmund Aukrust (32) var nestleder i AUF i 2011. Nå står han på valg til sin andre stortingsperiode. Foto: Janne Møller-Hansen/VG

De siste fire årene har han brukt på Stortinget. Nå går han for fire til. Selv om mesteparten av jobben går med til miljøpolitikk, sitter 22. juli i.

– Det kommer jo innover meg på den måten at jeg har fått et sterkere engasjement i alle fall for områder jeg føler 22. juli berører. Også merker jeg at jeg blir provosert av at selv om det har gått såpass kort tid, så snakker mange bevisst eller ubevisst om 22. juli på en annen måte – om «hendelsene» som skjedde i 2011. Det var ikke en naturkatastrofe eller tragedie, det var høyreekstrem terror. Det er det veldig viktig at vi som samfunn husker.

For Elise, som ble skutt i kneet, var den største utfordringen å komme tilbake til hverdagen rent fysisk. Dagene, ukene, månedene og årene etterpå gikk med til fysioterapi, studier og mennesker rundt henne - ta tilbake hverdagen, som hun sier.

Slik ble politikk noe positivt også etter terroren - takket være de rundt henne.

– Det handlet om venner og fellesskap. Jeg husker tilbake til rosetoget – jeg opplevde bare støtte og positivitet rundt omkring. Hadde jeg ikke hatt de opplevelsene, ville det nok vært mye tyngre.

For Elise var måten hele Norge sto sammen på i ettertid, viktig for hennes egen bearbeiding av traumene.

– Jeg ble sterkere av det. Både av alt jeg møtte, og det å få tilbakemeldingene jeg fikk. Alle som var på Utøya så jo hvordan Norge samlet seg rundt oss. Det har vært viktig.

– DEN NYE SJEFEN: Elise Bjørnebekk-Waagen (27) ble skutt på Utøya i 2011. Seks år etter er hun på valg til Stortinget, og har fått datteren Thea, som er den nye «sjefen» i Elises liv. Foto: Gisle Oddstad/VG

Det tok rundt tre år før hun var tilbake i full fysisk stand. Samtidig lot hun sinnet mot gjerningsmannen drive henne.

– Det går kanskje litt faen i deg. Vi skulle ikke la oss stoppe av dette. Jeg skulle ikke la meg knekke nå, da hadde jo noen andre vunnet.

Til høsten er hun andrekandidat til Stortinget for Østfold. Plassen regnes som en ganske sikker billett inn som representant.

– Det er jo skummelt og spennende. Det er ikke en hvilken som helst jobb man søker på. Men jeg er kjempemotivert til å være med og påvirke.

Etter at datteren Thea ble født i mars, har perspektivet på både politikk og 22. juli endret seg for Elise.

– Hun er den nye sjefen. Det betyr jo mer enn alt, og det gir mer motivasjon til å drive med politikk, at hun skal ha et fint samfunn å vokse opp i.

– Jeg vet hvor skjørt det er

Fredric dro på jobb som valgkampmedarbeider i Molde allerede mandagen etter terroren.

– Jeg bodde på en ganske stusslig hybel i Molde. Skulle jeg være helt sikker på å bli deprimert, så satt jeg der. Så jeg dro på jobb, det var min mestringsstrategi.

Til høsten er han andrekandidat til Stortinget fra Møre og Romsdal, og går rimelig sikkert inn som stortingsrepresentant, i sin andre periode. Selv tror han han har blitt en bedre politiker av 22. juli.

– BLE LITT FANDENIVOLDSK: Fredric dro på jobb mandagen etter 22. juli. I årene etterpå har han brukt politikken til å komme seg videre etter terroren. Foto: Therese Alice Sanne/VG

– Jeg har i alle fall et mer gjennomtenkt forhold til og en annen respekt for verdier i demokratiet enn jeg hadde før. Det er fordi jeg vet hvor skjørt det er.

At mange har valgt å gå motsatt vei, skjønner han likevel godt.

– Andre trengte lengre tid, det er akkurat like greit. Og ikke alle kan eller vil. Det er helt umulig for mange å fortsette med politikk etter å ha vært med på noe sånt.

Når høsten kommer, er han på fjerde året på jusstudiet, som han har tatt på fulltid ved siden av stortingshverdagen. Datteren Oda på halvannet år og samboeren Iselin er begge hjemme i Ørsta, hvor omtrent halve jobben også skal befinne seg. Når barn nummer to forhåpentligvis kommer i februar, blir ikke dagene mindre travle. Men det er sånn han liker det.

– Det blir mye, men alt går jo. Jeg har lyst til å prøve alt som livet har å by på. Det kan jo være et resultat av at jeg har opplevd at livet er så skjørt.

For han selv er 22. juli en del av livet, og noe han tenker på ofte. Samtidig blir engasjementet i politikken sterkere, men det han merker mest til, er når det dukker opp gamle minner fra tiden før terroren.

– Når vi nå skriver juli, og det kommer opp minner på Facebook fra da man dro til Utøya. Bilder av deg selv sammen med folk som ikke lever lenger, som skal på sommerleir, og det er fint vær, og vi skal ut og kose oss. Det er vondt.

MISTET GNISTEN: Kristine Hallingstad (26) slet med å engasjere seg for politikk etter terroren. Likevel står hun på valg til Stortinget i høstens valg. FOTO: LISE SKOGSTAD/VG

Seks år etter 22. juli har Kristine fått en master i juss. Nå er det jobbsøking som står for tur – og kanskje en tur på Stortinget.

I høstens valg er hun tredjekandidat for Aust-Agder Arbeiderparti. De pleier å få inn en eller to, så hun håper på en plass som førstevara. Etter årene hvor hun så seg over skulderen på lesesalen, er hun spent på hvordan en periode der kan bli.

– Jeg tenker jo at det kan bli vanskelig til tider. Er det noe jeg har møtt meg selv i døra på mange ganger de siste seks årene, så er det at jeg ikke kommer til å reagere på noe, også gjør jeg det likevel.

Likevel er hun ikke lenger i tvil: Hun skal drive med politikk. Og det skulle bli tanken om nettopp kvinner i politikken som til slutt vippet Kristine over, og inn i Arbeiderpartiet igjen.

– Det er utrolig mange menn på 50 år med grå eller blå dress i politikken. Da må vi damer ta ekstra ansvar og stille til verv. Jeg tror vi mister noe hvis vi ikke gjør det.