NRK: Utøykaia blir godkjent som minnested for 22.juli

Ifølge NRK blir Utøykaia offentlig godkjent av Statsbygg som et egnet minnested for 22. juli torsdag.

Dermed kan Sørbråten-minnesmerket være et tilbakelagt kapittel. NRK siterer en rapport som presenteres på torsdag.

Utøykaia er stedet der båten som fraktet Anders Behring Breivik den 22. juli ligger. Det var her mange av naboene til Utøya hjalp ofrene i land etter terroren for seks år siden.

Det var den svenske kunstneren Jonas Dahlbergs «Memory Wound» som vant konkurransen om å lage det offentlige minnesmerket, men dette kan altså bety kroken på døra for prosjektet.

Forslaget ble møtt med kraftig motstand blant naboene til Utøya, som ikke har ønsket å bli kontinuerlig minnet om tragedien. De vil gå til rettssak for å få stanset minnestedet på Sørbråten. Ifølge NRK liker de heller ikke den nye plasseringen som Statsbygg nå mener bør bli minnested.

– Mange er mer positive til dette stedet enn Sørbråten, men det betyr ikke at det er dette stedet man ønsker, sier leder for Utstranda Vel, Maria Holtane-Berge til kanalen.

Holtane-Berge mener det blir tatt avgjørelser uten å ha lokaldemokratiet med seg, og at man velger å bygge et minnesmerke et sted der folk som bor der kommer til å slite psykisk.

Statsbygg viser på sin side til at prosessen har vært svært inkluderende, men at ikke alle som har kommet med synspunkter kan få viljen sin.

Positive

Støttegruppa og AUF er derimot positive. De foreslo nettopp dette stedet tidligere i år for å unngå en opprivende rettssak om et minnesmerke på Sørbråten.

– Vi gjør dette for å unngå en opprivende og uverdig rettsssak, sa Mani Husseini på en pressekonfranse på Utøyakaia i februar.

Også kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok på pressekonferansen den gang. Han stilte seg da positiv til det nye forslaget til støttegruppa og AUF.

– Jeg ønsker å jobbe videre med dette forslaget, og få det vurdert. I det arbeidet er det avgjørende at vi får en god og involverende prosess med naboer, velforening og andre berørte. Jeg vil derfor ta initiativ til å invitere dem til å diskutere om dette forslaget lar seg realisere, sa Sanner.

Også under denne pressekonferansen i februar understreket naboene at de var kritiske til de nye forslaget.

– Vi vil ikke ha et minnesmerke langs Utstranda rett ved naboer som var direkte involvert den dagen, og som håper å få hverdagen normalisert og komme seg videre. Vi vil ha hverdagen tilbake slik AUF har fått lov til å få Utøya tilbake, sa Dag-Kjetil Holtane-Berg til NTB.

Etter pressekonferansen ba han Sanner om å begynne å høre på dem.

– Vi vil ha vårt nærmiljø, vår hverdag tilbake på en best mulig måte, sa Holtane-Berg, og la til at det er belastende at de ikke blir kommunisert med i prosessen.

