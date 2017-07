Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og AUF-leder Mani Hussaini tok til ordet for bekjempelse av ekstremismen under 22. juli-markeringen på Utøya.

Fakta om terrorangrepene 22. juli 2011 * 77 personer ble drept og rundt 90 såret i terrorangrepene i regjeringskvartalet i Oslo og på AUFs sommerleir på Utøya i Tyrifjorden i Buskerud. * 69 personer ble drept i skytemassakren på Utøya. 60 ble såret. * 8 personer ble drept i bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet. Rundt 30 ble såret. * Den 950 kilo store bomben gjorde omfattende skader på flere av regjeringsbygningene. * Høyreekstremisten Anders Behring Breivik er dømt til 21 års forvaring for angrepene. Kilde: NTB

Ikledd politiuniform skjøt og drepte høyreekstreme Anders Behring Breivik 69 leirdeltagere på AUFs sommerleir på Utøya 22. juli for seks år siden.

– Det var et politisk angrep om å ramme arbeiderpartiet gjennom det flotteste vi har, ungdommen vår. Vi lover å kjempe mot dem, alltid med den fasthet som finnes, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre under minneseremonien for ofrene på Utøya.

– Kampen mot voldelig ekstremisme må bekjempes med bred front, konstaterer Ap-lederen.

AUF-leder: Ble drept for det vi trodde på

Ofrene for terrorangrepet ble i år som tidligere minnet på Utøya, med taler og kransenedleggelse på Utøya-kaia.

AUFs leder Mani Hussaini sa i sin tale at det fortsatt er utrolig å tenke på at AUF ble mål for det største terrorangrepet på norsk jord.

– Det var vi som ble forfulgt og drept for det vi trodde på. Vi kan ikke tillate oss at noen skriver om historien. Det var høyreekstrem terror og drap, og det finnes grupper rundt om i Europa som støtter dette, sa Hussaini og viste til andre terrorangrep andre steder i Europa, Afrika og Midtøsten.

ANKOMMER: Leder av Den nasjonale støttegruppen Lisbeth Kristine Røyneland (f.v.), Sindre Finnes, statsminister Erna Solberg, leder i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Søre og AUF-leder Mani Hussaini ankommer minnemarkeringen på Utøya lørdag ettermiddag, seks år etter terrorangrepene 22. juli 2011. Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Om kort tid vil over 1 000 ungdommer på ny reise til Utøya for å gjennomføre ungdomspartiets sommerleir. Mange av dem for førte gang.

Ap-leder Jonas Gahr Støre påpeker at ungdommen har tatt tilbake Utøya etter terrorangrepet.

– På sommerleiren i fjor var det latter, sang, harde taklinger på fotballtreningen, og debatter. Når ungdommen samles her viser vi at det er krefter som er så mye sterkere enn hatet. Nestekjærlighet og solidaritet gir håp på en dag som alltid vil handle om sorg.

– Vi er mange som har en tom stol

Seremonien ble åpnet med ett minutts stillhet.

Leder av Den nasjonale støttegruppen Lisbeth Kristine Røyneland la vekt på viktigheten av minneseremonien for de etterlatte.

– Vi er mange som har en tom stol rundt middagsbordet. Sorgen og savnet blir enda tydeligere ettersom samfunnet rundt oss naturlig nok går videre. For mange av oss er det som det skjedde i går, forteller Røyneland.

AUF-leder Hussaini understreker at ungdomspartiet fortsatt jobber med å blåse nytt liv i leiren.

– Nye generasjoner skal få oppleve Utøya, vi skal spille fotball og diskutere politikk, men vi skal også snakke om de som ble drept der ute, og sørge for at deres minne lever videre gjennom oss, sa Hussaini til VG etter minneseremonien Høyblokka i regjeringskvartalet i Oslo tidligere i dag.

Der ble de alle de 77 ofrene lest opp av ungdommer fra AUF.

Statsminister Erna Solberg la vekt på at vi er nødt til å forhindre at ekstremisme får grep om ungdom.

– Vi har kanskje ikke vært gode nok på debatten mot ekstreme tankegods, og kanskje ikke nådd alle målene vi har satt oss i den politiske debatten. Likevel har vi blitt litt mindre naive og uskyldige, sier Solberg.