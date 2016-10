Politiets beredskapssenter til Ski

Politiets beredskapssenter skal ligge på Taraldrud i Ski kommune på grensen til Kolbotn.

Justisminister Anders Anundsen opplyser at Taraldrud dermed er valgt til fordel for den tidligere søppelfyllingen Grønmo i Oslo.

En tomt på Alnabru i Oslo ble i fjor skrotet for det nye beredskapssenteret på grunn av plassmangel og utfordringer med kvikkleire.

– Beslutningen om tomtevalg for politiets nasjonale beredskapssenter er en viktig milepæl. Å samle de nasjonale beredskapsressursene er avgjørende for å sikre samtrening og bedre samhandling, skriver Anundsen i en pressemelding som poengterer at regjeringen nå er et steg nærmere realisering.

Det var NRK som meldte nyheten først.

Har tatt lang tid



Siden 2005 har politiet i Oslo jobbet for å få plassert beredskapstroppen og helikopterbasen på samme sted. Etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble saken løftet høyere.

Daværende justisminister Grete Faremo (Ap) forsikret i 2012 at beredskapssenteret på Alnabru skulle stå klart innen fem år til en pris på rundt 1 milliard kroner.

Anundsen fastslo imidlertid i september i fjor at både Taraldrud og Grønmo er langt billigere løsninger. Anslagene for ett år siden viste at det vil koste om lag 3,5 milliarder kroner å etablere et beredskapssenter på Taraldrud, samme pris som alternativet på Grønmo. Tomtekostnader kommer i tillegg.

Billigere og bedre løsning



Justisdepartementet skriver i pressemeldingen at Taraldrud utpeker seg som den klart best egnede tomten. Grønmo innebærer høyere risiko for at krevende grunnforhold vil gi tekniske og gjennomføringsmessige problemer, høyere kostnader, samt tidkrevende klargjøring av tomt for bygging.

For Alnabru ble kostnadene anslått å bli 840 millioner kroner høyere. Forprosjektering av Grønmo og Taraldrud startet i juni i år, opplyste Anundsen til NTB i sommer.

Starter arbeidet snart



Fredag sier departementet at for Taraldrud antas utbygging å være forbundet med lav risiko.

– Løsninger kan baseres på kjente og gjennomprøvde metoder. Med bruk av grunnforsterkning er i prinsippet hele tomten byggbar. Dette gir stor fleksibilitet i den videre planleggingen av anlegget. Nå starter arbeidet med statlig reguleringsplan

for tomta.

Det nasjonale beredskapssenteret er blant annet ment å huse helikoptertjenesten, beredskapstroppen, bombegruppen og hundetjenesten i politiet.

Forslaget fra departmentet blir snart sendt ut på høring.

