Tenåring varetektsfengslet etter Orkdal-angrepet

16-åringen som angrep en kvinne med øks og kniv i Orkdal mandag kveld er varetektsfengslet for én uke. Varetektsoppholdet skal skje ved en institusjon.

Forsvarer Jon Reidar Aae opplyser til Adresseavisen at hans klient erkjente straffskyld under fengslingsmøtet i Sør-Trøndelag tingrett. Han er siktet for grov kroppskrenkelse.

Det var referatforbud under fengslingsmøtet, men Aae sier tiltalte har forklart følgende om hva som skjedde:

– Han forklarer at han hadde noen tanker som han gjorde alvor av, uten at han kan forklare hvorfor.

Det var seint mandag kveld politiet i Sør-Trøndelag fikk melding om at en kvinne i 40-årene var angrepet med øks og kniv av en person med halloween-maske som ringte på døren hennes. 16-åringen ble pågrepet like i nærheten da politiet kom til åstedet. Kvinnen fikk skader i armer, bryst og hode, men er ikke livstruende skadd.

Ifølge rettsdokumentet erkjenner den siktede at han trenger hjelp og anser et kortvarig varetekstopphold som formålstjenlig. Tingretten forutsetter at fengslingsoppholdet kan finne sted i en institusjon, fortrinnsvis i barn- og ungdomspsykiatrien.