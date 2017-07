Tenåring funnet druknet i Asker

ASKER (VG) En 17 år gammel gutt er funnet omkommet lørdag ettermiddag etter søk i Bondivann i Asker.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Alle nødetatene dro til stedet for å søke etter en ungdom som var meldt savnet ved en badeplass i Bondivann i Asker lørdag ettermiddag.

– Det er snakk om en ung mann som er blitt borte ved en badeplass. Vennene fant ham ikke noe sted og vi er redd han er i vannet, sier operasjonsleder Magne Olsvoll til TV 2.

Innsatsleder på stedet bekrefter overfor VG at en 17 år gammel gutt er funnet omkommet i søket.

– Vi hadde et omfattende søk i vann og lufta, og rett før klokken 18 fant vi han livløs i sjøen, sier Tore Barstad, innsatsleder i Asker og Bærum-politiet til VG.

Han forteller at livredning ble igangsatt men at etter 25 minutter sto ikke livet hans til å redde.

Nå fokuserer politiet på å ivareta familie og venner, som nå er samlet i en leilighet.

– Det er ungdommer som har sett ham gå under og bli borte. Det er et grumsete vann og ikke lett å se noe. Dessverre fant vi ham ikke tidlig nok til å redde livet hans.

Barstad sier gutten er 17 år gammel og kommer fra området.

Klokken 16:37 lørdag ettermiddag fikk politiet den første meldingen om en mulig drukningsulykke ved Bondivann.



Rundt 18:15 forteller Vestvik 110 at de er på vei tilbake fra stedet etter at søket er avsluttet.

– Jeg kan bekrefte at søket er avsluttet, opplyser operatør Arne Norimi i Asker og Bærum Brannvesen til VG.

VGs reporter på stedet forteller at det ser ut som at søket er avsluttet, at helikopteret står på bakken og at båten blir tatt opp fra vannet.

Et vitne på stedet VG har snakket med tidligere på ettermiddagen forteller at nødetatene er ute i gummibåt og søker i vannet.

– Det er en person som er savnet. Vi har to dykkerbiler der ute som fortsatt jobber på stedet, sa operatør Arne Norimi i Asker og Bærum Brannvesen til VG tidligere på ettermiddagen.

Et helikopter bistår i letingen, melder Oslo politidistrikt på Twitter.

Stasjon Drammen bistår Asker Brannvesen med dykkere i forhold til mulig drukning i Bondivannet, skriver Vestviken 110 på Twitter.

Søket er, ifølge Budstikka, konsentrert i den delen av vannet som ligger nærmest Asker,.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Oslo politidistrikt.