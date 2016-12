Tre scenarioer: Slik kan Telenorkonflikten ende

Konflikten mellom Telenors styreleder og konsernsjef har skapt en «uholdbar situasjon», mener BI-professor.

Forholdet mellom Telenors konsernsjef Sigve Brekke og styreleder Gunn Wærsted skal være svært betent. DN skrev forrige uke at sistnevnte har sagt til Brekke at hun synes han bør av gå av som toppleder. Ifølge flere medier hadde Wærsted ryggdekning i styret da hun skal ha forsøkt å kvitte seg med Brekke.

E24-redaktør kommenterer: Sigve Brekke må ut raskt

Et sentralt spørsmål er hva som vil skje videre med toppledelsen i den norske telekjempen.

Mandag og tirsdag er det styremøte i Telenor, der de blant annet skal foreta en styreevaluering. Professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI tror ikke vi får servert noe klart utfall etter styremøtet denne uken.

Professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI. BI

Tre sannsynlige utfall



På litt lengre sikt mener professoren at noen er nødt til å forlate topp-posisjonene i Telenor. Han tegner opp tre muligheter:

* Styreleder Gunn Wærsted må gå.

* Konsernsjef Sigve Brekke må gå.

* Flere i styret må gå, i tillegg til Wærsted eller Brekke.

Dagens situasjon kan Telenor uansett ikke leve med, mener han.

– Foreløpig skjer det ingenting, men dette er en uholdbar situasjon, sier Reve til VG.

Les også: Lederstriden blusset opp midt i avgjørende milliardbeslutninger

Eierne bestemmer

Styreleder Wærsted har selv omtalt situasjonen som «veldig uheldig» for Telenor til TV 2. Felles for både hun og Brekke er at hovedpersonene selv ellers har vært svært ordknappe om konflikten.

Reve viser til at det i styreevalueringen vil komme en vurdering om hvordan styret har fungert som kollegium, men at styret ikke har noen mulighet til å kaste styreleder Wærsted.

Wærsted om Telenor-feiden: Jeg sørger for å ha ryggdekning i styret

– De eneste som kan gjøre det er eierne, og da skjer det gjennom generalforsamling. Derfor pleier sånne ting å ta litt tid, sier Reve.

Den norske staten er den største eieren i teleselskapet, med en eierandel på 54 prosent. Reve mener det er sannsynlig at også flere i styret kan bli skiftet ut dersom Wærsted må gå.

– Styret utgjør en kabal med mye ulik kompetanse hos de forskjellige styremedlemmene. Man ser styret under ett. Hele styret blir nok ikke skiftet ut i et så stort selskap, men dersom Wærsted må gå, kan det fort bli flere enn henne som må ut av styret i tillegg, sier Reve.

Tror på avklaring i januar

– Er det mulig at begge blir sittende, også på lengre sikt?

– Hvis det som står referert i mediene er riktig, så virker det vanskelig. Det avhenger nok litt av behandlingen på styremøtet nå. Noe må de jo si når det er ferdig, og da får vi nok vite litt mer, sier professoren.

Har du lest? Pr-topp hevder Brekke har brukt DN for å bli kvitt Wærsted

Han åpner likevel for at det er mulig at de to Telenor-toppene kan løse konflikten seg imellom, slik at begge kan bli sittende.

– Når tror du vi får en avklaring på situasjonen?

– Jeg tror vi får en avklaring i løpet av januar. Men hvor fort det går avhenger av styremøtet. Hvis frontene skjerpes så kan det nok hende at eierne vil gripe inn. Men hvem som eventuelt går er ikke godt å si.

– Har du noen formening om hvilket utfall som er mest sannsynlig?

– Nei, jeg vet for lite om det skjer internt. Jeg holder alle alternativene åpne, sier BI-professoren.

Kommentar: Begge kan gå med i dragsuget